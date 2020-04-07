Энергетика
ПрофильЦена на нефть Brent превысила $36
На фоне новостей о начале встречи ОПЕК+ цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в четверг, 9 апреля, ускорила рост до 10%. По состоянию на 17:30 мск стоимость топлива поднялась до отметки $35,2 за баррель. Максимально котировки дорожали до уровня $36,3 за баррель.
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с чего всё началось
Цена на июньский фьючерс марки Brent после новых подробностей переговоров опустилась более чем на 3 процента, до 31,67 доллара за баррель, параллельно майские фьючерсы на поставку нефти WTI упали более чем на 5 процентов, до 23,24 доллара за баррель.Lenta.ru14:36
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Общество
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Москва, 9 апреля 2020, 20:38 — REGNUM Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля, сообщает пресс-служба федерального агентства.
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Политика
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Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Происшествия
В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы
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Экономика
Эксперты рассказали, какие продукты подорожают через две недели
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Наука
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Москвичка пожаловалась в полицию на парикмахерскую и подстригшуюся мать
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«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала
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Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.