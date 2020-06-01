Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $37 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $37 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Политика
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости 19:05
Общество
В Нью-Йорке ввели комендантский час из-за беспорядков
Власти американского штата Нью-Йорк приняли решение ввести комендантский час из-за акций протеста после убийства Джорджа Флойда в Миннесоте.
Известия 17:51
Политика
Премьер-министр Канады: Россия останется вне формата G7
Оттава, 1 июня 2020, 23:48 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что российского лидера Владимира Путина не следует приглашать на саммит «Большой семерки», поскольку РФ ранее была исключена из «восьмерки» и якобы «не соблюдает международное право».
REGNUM 16:48
Общество
В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны
Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
РБК 16:28
Здоровье
Le Monde diplomatique (Франция): Россия — быстрая реакция и старая инфраструктура (Le Monde diplomatique)
Ожидаемая продолжительность жизни в России не превышала 31 год в конце XIX века, но достигла 69 лет в 1960-х годах: СССР наверстал отставание от западных стран.
ИноСМИ 18:36
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня.
Lenta.ru вчера в 17:06
Технологии
Глава Take Two: Google переборщила с обещаниями о Stadia
Руководитель Take-Two Штраус Зельник на инвестиционной конференции в США заявил, что Google переборщила с обещаниями касательно Stadia — она также не смогла расширить аудиторию игроков настолько, насколько обещала около года назад.
Игромания.ру 08:23
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Новые автомобили 02:39
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
РИА Новости 09:27
Здоровье
Глеб Никитин назвал причину скачка СOVID-заражений
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
Newsroom24 06:00
Политика
Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом
Удалось не допустить взрывного характера развития ситуации с коронавирусом, обстановка стабилизируется, мы возвращаемся к нормальной жизни, сообщил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 09:37
Наука
Понижение уровня стресса помогло вернуть цвет седым волосам
Evo-rus.com 10:46
Космос
Астронавты США на борту Crew Dragon сняли скафандры
Американские астронавты Даг Херли и Боб Бенкен сняли скафандры и в скором времени проведут испытания ручного управления вышедшего на орбиту корабля Crew Dragon.
Известия 30 мая в 18:48
Общество
Врач заявил о снижении активности коронавируса
Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
РИА Новости 05:24
Происшествия
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС вчера в 20:23
Политика
Протестующие против изменения закона о языке пришли к дому главы Рады
РИА Новости Возле дома главы Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова в Киеве собралась группа протестующих против пересмотра закона о языке.
РЕН ТВ вчера в 09:14
Происшествия
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
Российская газета 16:39
Единоборства
Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC
Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости вчера в 05:19
Происшествия
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
Общество
В Италии ждут российских туристов с 15 июня
Италия готова принимать туристов из России с 15 июня и рассчитывает, что российское руководство к тому времени пойдет на открытие границы.
Русская Планета 06:03
Общество
В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом
"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс 15:16
Авто
Тарга Porsche 911 Heritage Design открыла коллекционную серию
Первый — Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition с классическим окрасом Cherry Metallic, белыми наклейками на кузове и золотистыми шильдиками.
Драйв 18:04
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Общество
Маск по-русски ответил Рогозину
Моя Москва.онлайн вчера в 23:55
Финансы
В США перестали верить в доллар
Один из крупнейших инвестиционных банков США, Goldman Sachs, перестал верить в доллар и начал открывать короткие позиции по нему на валютном рынке, пишет CNBC.
Lenta.ru 11:53
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru 18:38
Культура
Тюменский фильм о борьбе с раком получил поддержку как лучший дебют
Тюменская документальная лента о борьбе с онкозаболеваниями «Фильм про рак, в котором никто не плачет» попала в шорт-лист Всероссийского питчинга дебютантов.
ФедералПресс 03:09
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18