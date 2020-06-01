Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $37 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $37 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Цена нефти Brent превысила $38 за баррель

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Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города

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Власти американского штата Нью-Йорк приняли решение ввести комендантский час из-за акций протеста после убийства Джорджа Флойда в Миннесоте.
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Премьер-министр Канады: Россия останется вне формата G7

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Общество

В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны

Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
РБК 16:28
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Le Monde diplomatique (Франция): Россия — быстрая реакция и старая инфраструктура (Le Monde diplomatique)

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Технологии

Глава Take Two: Google переборщила с обещаниями о Stadia

Руководитель Take-Two Штраус Зельник на инвестиционной конференции в США заявил, что Google переборщила с обещаниями касательно Stadia — она также не смогла расширить аудиторию игроков настолько, насколько обещала около года назад.
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Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

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Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

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Глеб Никитин назвал причину скачка СOVID-заражений

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Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом

Удалось не допустить взрывного характера развития ситуации с коронавирусом, обстановка стабилизируется, мы возвращаемся к нормальной жизни, сообщил президент РФ Владимир Путин.
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Американские астронавты Даг Херли и Боб Бенкен сняли скафандры и в скором времени проведут испытания ручного управления вышедшего на орбиту корабля Crew Dragon.
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Общество

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Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

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Протестующие против изменения закона о языке пришли к дому главы Рады

РИА Новости Возле дома главы Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова в Киеве собралась группа протестующих против пересмотра закона о языке.
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Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC

Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
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В Италии ждут российских туристов с 15 июня

Италия готова принимать туристов из России с 15 июня и рассчитывает, что российское руководство к тому времени пойдет на открытие границы.
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В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом

"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
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Маск по-русски ответил Рогозину

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В США перестали верить в доллар

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Тюменская документальная лента о борьбе с онкозаболеваниями «Фильм про рак, в котором никто не плачет» попала в шорт-лист Всероссийского питчинга дебютантов.
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Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
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