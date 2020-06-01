Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $37 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $37 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Lenta.ru 07:32
Общество
В Гидрометцентре россиянам предсказали неоднородную погоду в июне
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в июне.
Газета.Ru 01:14
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Общество
Семьи с детьми от 3 до 16 лет получили первые президентские выплаты
Специальные выплаты на детей от 3 до 16 лет получили уже более 10 млн семей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.
Газета.Ru 10:36
Общество
В Подмосковье с 3 июня откроются салоны красоты и сауны
Салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны площадью до 400 кв. м и с отдельным входом могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева.
Ведомости 15:45
Шоу-бизнес
Парень Ольги Бузовой потратил на шопинг миллион рублей
Парень Ольги Бузовой похвастался своими дорогостоящими покупками, благодаря которым он чувствует себя гораздо легче, и теперь снова готов общаться со своими фолловерами и вести активную рабочую деятельность.
OvideO.ru 12:07
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Происшествия
Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда
Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
Газета.Ru 15:47
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
Религия
Храмы в Москве откроют для прихожан с 6 июня
В Москве с 6 июня будут открыты для прихожан церкви и храмы.
Московский Комсомолец 11:29
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM 13:03
Хоккей
Capitals Outsider напомнил, что происходило в те годы, когда Ови не завоевывал «Морис Ришар Трофи»
На счету обоих хоккеистов оказалось в конечном счете по 48 голов, - пишет американский Capitals Outsider.
ИноПроСпорт 30 мая в 15:32
Общество
Новый владелец «Ведомостей» оставит главредом Андрея Шмарова
В марте исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» был назначен Андрей Шмаров. Это вызвало недовольство редакции газеты.
Компания 11:31
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Общество
В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине
Московский Комсомолец Чита 00:19
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
Кино
Звёзды «Властелина колец» встретились онлайн
Артисты провели встречу на YouTube-канале Джоша Гэда, известного по фильму «Холодное сердце».
News.ru 03:33
Общество
ВОЗ объявила о новой вспышке лихорадки Эбола в Конго
Сотрудники ВОЗ уже прибыли на место новой вспышки вируса в африканской республике.
Политическая Экспертиза 11:58
Экономика
Банк «Россия» предлагает сезонный вклад «Алые паруса»
Банк "Россия" предлагает разместить денежные средства в сезонный вклад "Алые паруса".
Банки.ру 06:42
Политика
Украинский журналист пожелал смерти жителям Донбасса и Крыма
Украинский журналист Остап Дроздов записал видео для своего YouTube канала, на котором пожелал смерти всем жителям Донбасса и Крыма.
Pravda.Ru вчера в 09:51
Авто
Kia начала продажи в России нового купе-кроссовера XCeed
Южнокорейская компания Kia провела онлайн-презентацию нового купе-кроссовера XCeed. Об этом 1 июня сообщает корреспондент«Известий».
Известия 08:54
Политика
«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора
Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора.
Газета.Ru 13:59
Футбол
Тер Штеген: «Гетце смог бы отлично заиграть в Ла Лиге»
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген считает, что полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце, который летом покинет немецкий клуб, смог бы заиграть в Ла Лиге.
Soccer.ru 13:57
Недвижимость
Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье
В первом квартале 2020 года рост цен на элитное жилье в Москве составил 4,9%. Большим этот показатель был лишь в Токио и Маниле, следует из рейтинга Prime Global Cities Index, который составила международная консалтинговая компания Knight Frank (есть у РБК).
РБК 01:00
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Наука
Крупнейшее вымирание произошло из-за потери озона
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 06:31
Шоу-бизнес
Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов
РЕН ТВ вчера в 20:23
Наука
Создан имплантат, активирующий выработку инсулина
Ученые создали специальное устройство для больных диабетом второго типа, содержащие продуцирующие клетки, которые способны управляться при помощи электронного блока.
Live24 вчера в 05:08
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Музыка
Клип группы Little Big выиграл премию за самое трэшовое видео
Клип на песню российской группы Little Big на песню Go Bananas получил немецкую премию Berlin Music Video Awards в категории «Самое трэшовое видео».
Mockva.ru 05:55