Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $37 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $37 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Общество
Путин поздравил омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка
Моя Москва.онлайн 07:58
Космос
Корабль Crew Dragon успешно стартовал с мыса Канаверал
С космодрома на мысе Канаверал успешно совершен запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon.
Индикатор 30 мая в 15:28
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
Политика
В России 1 июля объявят выходным
Президент России Владимир Путин объявил, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля.
РБК 10:27
Шоу-бизнес
Леди Гага прошлась по улице в бюстгальтере и удивила фанатов лишним весом
Популярная американская певица и актриса Леди Гага прошлась по улицам Лос-Анджелеса в откровенном наряде во время режима самоизоляции, введенном из-за вспышки коронавируса, и удивила пользователей сети.
Lenta.ru 08:38
Политика
Трамп хотел бы участия представителей России в саммите G7
Президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него дополнительно несколько стран, в том числе Россию.
Чистовик вчера в 06:31
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Общество
Появилась карта загруженности парков и мест отдыха в Москве
На портале mos.ru появилась интерактивная карта, на которой можно увидеть загруженность парков и мест отдыха в Москве.
RT на русском 11:11
Армия и оружие
Армия Хафтара вернула контроль над городом аль-Асабиа в Ливии
ИА Красная Весна 08:36
Происшествия
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Происшествия
На Кубани выявлено 80 новых носителей коронавируса, один человек умер
Краснодар, 31 мая 2020, 11:48 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском края за последние сутки, сообщил 31 мая региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 04:48
Религия
Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня
«В субботу, 6 июня 2020 года, в канун праздника Святой Троицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открываются для прихожан храмы города Москвы», — сказано в сообщении.
Известия 11:28
Здоровье
Глеб Никитин объяснил рост заболеваемости коронавирусом
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нижегородской области напрямую связан с нарушением режима самоизоляции, заявил губернатор Глеб Никитин.
АиФ Нижний Новгород 04:23
Политика
Назван новый главный следователь МВД России
Назван новый главный следователь и заместитель главы МВД России.
Lenta.ru 11:20
Общество
В Москве заработали непродовольственные магазины
RT на русском 08:39
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов раскрыл свои планы на лето после развода
Популярный музыкант и продюсер Эмин Агаларов недавно засветился во всех заголовках СМИ после того, как заявил о своем разводе с Аленой Гавриловой, с которой прожил в браке чуть меньше двух лет.
Слово и Дело 10:44
Происшествия
В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
Вести.Ru 08:43
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Экономика
Банк «Зенит» предлагает вклад «Юбилейный»
Банк "Зенит" предлагает открыть новый вклад "Юбилейный".
Банки.ру 10:00
Гаджеты
В Сети появилась картинка, которая ломает смартфоны Samsung
Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты.
Evo-rus.com вчера в 15:10
Общество
Роспотребнадзор обновил рекомендации для предприятий общепита
Обновлены рекомендации Роспотребнадзора для предприятий общественного питания в условиях коронавируса, в них нет пункта об открытии кафе определённой площади.
РИА Новости 04:22
Общество
Минпросвещения планирует провести очный выпускной для школьников
Министр поздравил всех с Днем защиты детей.
РИА Новости 07:27
Здоровье
Губернатор Челябинской области назвал ситуацию в регионе напряженной
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на федеральном канале, назвав «коронавирусную» обстановку в регионе напряженной, - сообщили в пресс-службе главы Южного Урала.
U74.Ru 07:00
Общество
Из-за беспорядков в Вашингтоне ввели комендантский час
В американском Вашингтоне решено ввести комендантский час из-за продолжающихся массовых беспорядков.
Свободная Пресса вчера в 22:37
Кино
Сериал «Черная лестница» стартует 1 июня на НТВ
Вадиму нравится смелость нового знакомого, и он решает открыть свое детективное агентство.
Комсомольская правда 01:26
Общество
Названы изменения в жизни россиян с 1 июня
Приятная новость ждет россиян, которые до последнего надеялись хорошо провести свой отпуск — с июня к работе вернутся туристические объекты в Крыму, Карелии и Краснодарском крае.
Городовой 03:55
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43