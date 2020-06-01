Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $37 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $37 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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На портале mos.ru появилась интерактивная карта, на которой можно увидеть загруженность парков и мест отдыха в Москве.
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Армия Хафтара вернула контроль над городом аль-Асабиа в Ливии

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Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
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Происшествия

На Кубани выявлено 80 новых носителей коронавируса, один человек умер

Краснодар, 31 мая 2020, 11:48 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском края за последние сутки, сообщил 31 мая региональный оперштаб.
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Религия

Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня

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Назван новый главный следователь МВД России

Назван новый главный следователь и заместитель главы МВД России.
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Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
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В Сети появилась картинка, которая ломает смартфоны Samsung

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на федеральном канале, назвав «коронавирусную» обстановку в регионе напряженной, - сообщили в пресс-службе главы Южного Урала.
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