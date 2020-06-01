Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $37 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $37 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Эхономика: Встреча ОПЕК+ уже скоро

Эхо Москвы12:28

Назад, в будущее: за прошедший месяц нефть подорожала вдвое!

Vologda-poisk.ruвчера в 04:48

Цена нефти Brent превысила $38 за баррель

РБК07:30

Мировые цены на нефть показали снижение перед июньской встречей стран ОПЕК+

Аргументы и Факты03:25

Цена нефти WTI начала снижаться после рекордного роста

Известия02:23

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:24

Как до кризиса: цена нефти устремилась к $40 за баррель

Вести.Ru08:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 14:59, Ашберн
Гаджеты

Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50

Деловое.ТВ 14:05
Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля датой проведения голосования по поправкам в конституцию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 11:42
4,4K
Общество

Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
24
Кино

Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года

В главных ролях снялись Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус. Фильм уже получил четыре премии «Золотой орел».
Evo-rus.com 13:48
48
Политика

Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 03:47
498
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
645
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
109
Гаджеты

Производство нового iPhone 12 может стартовать в июле

Напомним, что в линейке iPhone 12 в 2020 году будет четыре модели, где старшая будет оснащена 6,7-дюймовым экраном, iPhone 12 будет иметь диагональ дисплея 5,4 дюйма, а у iPhone 12 и iPhone 12 Pro предложат 6,1-дюймовый дисплей.
Astera 12:47
Наука

Создана новая периодическая таблица элементов

Японские физики смогли создать новую периодическую таблицу элементов. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:59
45
Общество

В Минобрнауки разъяснили порядок подачи документов в вузы

Абитуриентам, поступающим в вузы в этом году, не потребуется цифровая подпись для дистанционной подачи документов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
РИА Новости 08:47
89
Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
1,3K
Общество

На Петровке, 38 снова начались задержания пикетчиков

В Москве у здания ГУ МВД по Москве МВД на Петровке, 38 вновь начались одиночные пикеты и задержания.
Коммерсантъ 12:07
37
Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
206
Политика

В США призвали Трампа жестко подавить протесты

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе с 26 мая.
Lenta.ru 14:50
Общество

В Москве открылись непродовольственные магазины

Российская газета 01:58
399
Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
4,8K
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой

Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
3
Армия и оружие

День Северного флота России. Как защищены рубежи Арктики

Военное обозрение вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли примирились ради дочери

Бред Питт и Анджелина Джоли ради 14-летней дочери Шайло позабыли о конфликте и объединились.
Gazeta.SPb 30 мая в 14:15
17
Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
473
Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
3,2K
Общество

ВОЗ сообщила о новой вспышке лихорадки Эбола в Африке

Доктор Питер 11:15
8
Кино

Сериал «Черная лестница» стартует 1 июня на НТВ

Вадиму нравится смелость нового знакомого, и он решает открыть свое детективное агентство.
Комсомольская правда 01:26
10
Общество

В Москве составили карту загруженности парков и мест отдыха

Власти Москвы составили интерактивную карту, на которой местные жители могут увидеть загруженность парков и мест отдыха.
Мослента 11:10
58
Технологии

«М.Видео-Эльдорадо» открыло часть своих магазинов в Москве и регионах

Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) открыла 114 магазинов в Москве и около 600 магазинов в других российских регионах на фоне отмены ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении ритейлера.
РИА Новости 04:19
Происшествия

В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
25
Кино

Актеры из «Властелина колец» воссоединились ради нового шоу

Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец" приняли участие в онлайн-шоу Джоша Гада "Reunited apart".
Piter.tv 02:07
17
Экономика

Подписано постановление правительства о возврате налога самозанятым

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, предусматривающее возврат налога за 2019 год самозанятым, сообщает пресс-служба Кабмина.
Интермонитор.ру вчера в 02:20
125
Музыка

Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»

В этом году коронавирус не дал провести "Евровидение", вместо которого прошёл фестиваль отобранных на конкурс песен Europe Shine A Light ("Европа зажигает огни"), лишённый соревновательного элемента.
Российская газета 04:45
129
Политика

Путин отправил в отставку четырех генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей ряда высокопоставленных силовиков.
Первое антикоррупционное СМИ 10:36
9
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное