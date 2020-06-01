Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $37 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $37 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Гаджеты
Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50
Деловое.ТВ 14:05
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля датой проведения голосования по поправкам в конституцию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 11:42
Общество
Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
Кино
Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года
В главных ролях снялись Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус. Фильм уже получил четыре премии «Золотой орел».
Evo-rus.com 13:48
Политика
Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 03:47
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Гаджеты
Производство нового iPhone 12 может стартовать в июле
Напомним, что в линейке iPhone 12 в 2020 году будет четыре модели, где старшая будет оснащена 6,7-дюймовым экраном, iPhone 12 будет иметь диагональ дисплея 5,4 дюйма, а у iPhone 12 и iPhone 12 Pro предложат 6,1-дюймовый дисплей.
Astera 12:47
Наука
Создана новая периодическая таблица элементов
Японские физики смогли создать новую периодическую таблицу элементов. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:59
Общество
В Минобрнауки разъяснили порядок подачи документов в вузы
Абитуриентам, поступающим в вузы в этом году, не потребуется цифровая подпись для дистанционной подачи документов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
РИА Новости 08:47
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Общество
На Петровке, 38 снова начались задержания пикетчиков
В Москве у здания ГУ МВД по Москве МВД на Петровке, 38 вновь начались одиночные пикеты и задержания.
Коммерсантъ 12:07
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Политика
В США призвали Трампа жестко подавить протесты
Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе с 26 мая.
Lenta.ru 14:50
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
Армия и оружие
День Северного флота России. Как защищены рубежи Арктики
Военное обозрение вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли примирились ради дочери
Бред Питт и Анджелина Джоли ради 14-летней дочери Шайло позабыли о конфликте и объединились.
Gazeta.SPb 30 мая в 14:15
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
Общество
ВОЗ сообщила о новой вспышке лихорадки Эбола в Африке
Доктор Питер 11:15
Кино
Сериал «Черная лестница» стартует 1 июня на НТВ
Вадиму нравится смелость нового знакомого, и он решает открыть свое детективное агентство.
Комсомольская правда 01:26
Общество
В Москве составили карту загруженности парков и мест отдыха
Власти Москвы составили интерактивную карту, на которой местные жители могут увидеть загруженность парков и мест отдыха.
Мослента 11:10
Технологии
«М.Видео-Эльдорадо» открыло часть своих магазинов в Москве и регионах
Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) открыла 114 магазинов в Москве и около 600 магазинов в других российских регионах на фоне отмены ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении ритейлера.
РИА Новости 04:19
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
Кино
Актеры из «Властелина колец» воссоединились ради нового шоу
Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец" приняли участие в онлайн-шоу Джоша Гада "Reunited apart".
Piter.tv 02:07
Экономика
Подписано постановление правительства о возврате налога самозанятым
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, предусматривающее возврат налога за 2019 год самозанятым, сообщает пресс-служба Кабмина.
Интермонитор.ру вчера в 02:20
Музыка
Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»
В этом году коронавирус не дал провести "Евровидение", вместо которого прошёл фестиваль отобранных на конкурс песен Europe Shine A Light ("Европа зажигает огни"), лишённый соревновательного элемента.
Российская газета 04:45
Политика
Путин отправил в отставку четырех генералов
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей ряда высокопоставленных силовиков.
Первое антикоррупционное СМИ 10:36