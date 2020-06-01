Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $37 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $37 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Происшествия
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Общество
За отказ от вакцинации могут начать штрафовать
Министерство юстиции Российской Федерации предлагает штрафовать граждан за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Би-порт 30 мая в 07:55
Происшествия
Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов
"Сибирский банк ПАО Сбербанк объявляет о вознаграждении в миллион рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления, совершенного в субботу в отношении инкассаторов Сбербанка", — говорится в сообщении.
РИА Новости 07:13
Общество
Мосгорсуд отложил заседание по апелляции на арест Ильи Азара
Журналиста приговорили к 15 суткам административного ареста за повторное нарушение правил проведения митинга.
Говорит Москва 08:30
Армия и оружие
В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России
Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов.
RT на русском 08:37
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала телеканалу НТВ о покушении одного из поклонников.
РИА Новости 05:29
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Экономика
Суд принял обеспечительные меры в споре ФАС и «Лукойла»
Арбитражный суд Архангельской области принял к производству иск ФАС к "Холдингу Открытие" и нефтяной компании "Лукойл", в котором ведомство оспаривает действительность сделки по продаже алмазного актива "АГД Даймондс".
ТАСС 30 мая в 06:50
Общество
ПФР перечислил первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет
В начале мая президент сообщил, что российские семьи, в которых есть дети в возрасте от трех лет до 16 лет, получат единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка.
РИА Новости 08:04
Здоровье
В Оренбуржье зафиксировано 1 979 случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки поставлено 54 новых диагноза.
Оренбургское региональное телевидение 08:10
Авто
Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 10%
При этом средневзвешенная цена иномарки за отчетный период достигла 1 млн 967 тыс. рублей, а отечественного автомобиля – 698 тыс. рублей.
Автостат 03:58
Наука
В Арктике обнаружены движимые загадочной силой колонии мха
Американские ученые не могут разгадать природу перемещения шариков мха, ежедневно они передвигаются на 2,5 сантиметра в одном направлении.
Экономика сегодня 04:15
Политика
Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи
Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
Газета.Ru 07:00
Шоу-бизнес
Дочь Джоли и Питта отметила день рождения без матери
Дочь Джоли и Питта отметила день рождения без матери Дочь Джоли и Питта Шайло отметила день рождения.
Экспресс газета 03:10
Происшествия
В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
Вести.Ru 08:43
Общество
Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию.
RT на русском 08:43
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Политика
Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается
"Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства.
ТАСС 07:33
Политика
Соловьев высказался о шутке Илона Маска про батут
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что "Роскосмосу" не следует торопиться с ответом на шутку основателя и главы американской компании SpaceX Илона Маска о батуте.
Газета.Ru вчера в 21:19
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Общество
Кузнецова пожаловалась Путину на работу органов опеки
Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы.
РИА Новости 08:11
Авто
Haval показал первые тизеры внедорожника в стиле нового G-Class
Китайская компания Haval представила официальные изображения нового брутального внедорожника в стиле нового G-Class.
Тарантас Ньюс 30 мая в 16:02
Политика
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
Общество
В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры
Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:28
Политика
Дату голосования по поправкам к Конституции РФ могут обсудить 1 июня
Москва, 1 июня 2020, 15:58 — REGNUM Сопредседатели рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ могут обсудить дату предстоящего голосования с президентом РФ Владимиром Путиным.
REGNUM 08:58