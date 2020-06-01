Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $37 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $37 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Котировки нефти начали лето со снижения

Цена Brent в прошлом месяце поднялась на максимальные с марта 1999 года 39,8%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:39 мск составляет $37,59 за баррель, что на $0,25 (0,66%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
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Информация Министерства экономического развития РФ от 1 июня 2020 г. «О средней цене на нефть сорта „Юралс“ за май 2020 года»

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Общество

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В Генштабе рассказали о высоком уровне активности НАТО у границ России

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Общество

Роспотребнадзор разрешил авиакомпаниям полностью заполнять самолеты

Роспотребнадзор перестал настаивать на том, чтобы авиаперевозчики заполняли салоны самолетов только на 50% с целью минимизировать распространение новой коронавирусной инфекции.
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Политика

Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
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Общество

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Регионы России с понедельника, 1 июня, могут принимать решения относительно открытия всех видов средств размещения.
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Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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727 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Подмосковье

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в МО, за последние сутки в регионе выявили 727 случаев заражения инфекцией.
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За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 96 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 96 человек.
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Экономика

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В Петербурге расширят перечень отраслей, пострадавших от коронавирусной инфекции.
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Общество

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Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию.
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Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»

Известия 30 мая в 23:10
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
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Происшествия

Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

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Посол Польши в США протестует против осквернения памятника Костюшко

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Общество

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