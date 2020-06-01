Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $37 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $37 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Цена Brent в прошлом месяце поднялась на максимальные с марта 1999 года 39,8%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:39 мск составляет $37,59 за баррель, что на $0,25 (0,66%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.Интерфакс01:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7211 источников, обновлено в 08:56, Ашберн
Технологии
«МегаФон» запустил тариф совместно с блогером Wylsacom
"МегаФон" первым в мире запускает совместный тариф мобильного оператора и блогера.
Adindex.ru 06:53
Общество
За отказ от вакцинации могут начать штрафовать
Министерство юстиции Российской Федерации предлагает штрафовать граждан за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Би-порт 30 мая в 07:55
Общество
ПФР перечислил первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет
В начале мая президент сообщил, что российские семьи, в которых есть дети в возрасте от трех лет до 16 лет, получат единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка.
РИА Новости 08:04
Здоровье
Алтайские власти назвали данные о сокращении врачей недоразумением
Врачи-травматологи Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства продолжают работу, недоразумение с их "сокращением", о котором писали СМИ, связано с реорганизацией учреждения, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава.
РИА Новости 06:25
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Происшествия
В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
Вести.Ru 08:43
Общество
В Свердловской области ограничения продлили до 8 июня
Ограничительные меры в Свердловской области, принятые из-за распространения коронавирусной инфекции, продлены до 8 июня.
Российская газета 08:26
Армия и оружие
В Генштабе рассказали о высоком уровне активности НАТО у границ России
Минобороны РФ фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи российских границ, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
РИА Новости 08:04
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
Общество
Роспотребнадзор разрешил авиакомпаниям полностью заполнять самолеты
Роспотребнадзор перестал настаивать на том, чтобы авиаперевозчики заполняли салоны самолетов только на 50% с целью минимизировать распространение новой коронавирусной инфекции.
Ридус 02:09
Политика
Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи
Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
Газета.Ru 07:00
Происшествия
Прокуратура отменила возбужденное полицией дело об угрозах феминистке Маршенкуловой
Коммерсантъ 08:18
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Общество
Регионы России смогут принимать решения об открытии отелей
Регионы России с понедельника, 1 июня, могут принимать решения относительно открытия всех видов средств размещения.
Газета.Ru 07:26
Политика
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
Здоровье
727 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Подмосковье
По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в МО, за последние сутки в регионе выявили 727 случаев заражения инфекцией.
Live24 08:49
Общество
Кузнецова пожаловалась Путину на работу органов опеки
Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы.
РИА Новости 08:11
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 96 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 96 человек.
АиФ Саратов 02:18
Экономика
В Петербурге расширят перечень отраслей, пострадавших от коронавируса
В Петербурге расширят перечень отраслей, пострадавших от коронавирусной инфекции.
Телеканал Санкт-Петербург 08:43
Общество
Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию.
RT на русском 08:43
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Известия 30 мая в 23:10
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Известия вчера в 22:48
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Политика
Путин пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом Пашиняну
Президент России Владимир Путин пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который отмечает сегодня свой день рождения.
Политика Сегодня 06:41