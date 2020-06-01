Цена Brent в прошлом месяце поднялась на максимальные с марта 1999 года 39,8%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:39 мск составляет $37,59 за баррель, что на $0,25 (0,66%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

с чего всё началось

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $37 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть Brent превысила $37 за баррель

Технологии «МегаФон» запустил тариф совместно с блогером Wylsacom "МегаФон" первым в мире запускает совместный тариф мобильного оператора и блогера.

Общество За отказ от вакцинации могут начать штрафовать Министерство юстиции Российской Федерации предлагает штрафовать граждан за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 9,8K

Общество ПФР перечислил первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет В начале мая президент сообщил, что российские семьи, в которых есть дети в возрасте от трех лет до 16 лет, получат единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка. 1,3K

Здоровье Алтайские власти назвали данные о сокращении врачей недоразумением Врачи-травматологи Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства продолжают работу, недоразумение с их "сокращением", о котором писали СМИ, связано с реорганизацией учреждения, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава. 81

Происшествия В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.

Общество В Свердловской области ограничения продлили до 8 июня Ограничительные меры в Свердловской области, принятые из-за распространения коронавирусной инфекции, продлены до 8 июня.

Армия и оружие В Генштабе рассказали о высоком уровне активности НАТО у границ России Минобороны РФ фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи российских границ, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Шоу-бизнес Елена Воробей заразилась коронавирусом Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса. 64

Общество Роспотребнадзор разрешил авиакомпаниям полностью заполнять самолеты Роспотребнадзор перестал настаивать на том, чтобы авиаперевозчики заполняли салоны самолетов только на 50% с целью минимизировать распространение новой коронавирусной инфекции. 203

Политика Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам. 136

Политика Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет. 223

Общество Регионы России смогут принимать решения об открытии отелей Регионы России с понедельника, 1 июня, могут принимать решения относительно открытия всех видов средств размещения.

Политика Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 64

Здоровье 727 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Подмосковье По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в МО, за последние сутки в регионе выявили 727 случаев заражения инфекцией. 1,4K

Общество Кузнецова пожаловалась Путину на работу органов опеки Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы.

Общество Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию.

Общество Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет. 214