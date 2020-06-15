Энергетика

Финансовая газетаФинансовая газетаМировые цены на нефть падают из-за неясных перспектив спроса

Утром стоимость августовских контрактов на нефть марки Brent снизилась на 2,3%. В денежном выражении цена упала до 37,85 долларов за баррель. Июльские фьючерсные контракты на WTI подешевели на 3,34%. В денежном эквиваленте – до 35,05 долларов за баррель.
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