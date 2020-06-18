Цена на нефть марки Brent поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть Brent превысила $40 за баррель

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