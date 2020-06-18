Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $40 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Культура
Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
Заслуженный артист России Василий Стоноженко умер на 62-м году жизни, сообщил Союз театральных деятелей.
РИА Новости 07:02
Общество
Расшифрован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
Как пишет China Economic Net со ссылкой на газету Beijing Daily, опубликован геном коронавируса, обнаруженного во время вспышке на рынке, (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном, найденный в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03).
Известия 01:47
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Политика
Путин готовит обращение к россиянам на тему поправок в Конституцию
Глава государства планирует разъяснить россиянам смысл поправок в Конституцию РФ.
Кубань 24 вчера в 03:47
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
Российская газета 04:53
Политика
Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске
Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Норильске отметил, что за последние недели была сделана большая работа, ситуацию удалось переломить.
РИА Новости 08:00
Общество
Названа дата похорон экс-главы Чувашии Игнатьева
Ранее 19 июня по распоряжению врио главы Чувашии Олега Николаева была создана правительственная комиссия, которая займется организацией похорон.
Известия 07:49
Политика
Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит».
Коммерсантъ 08:12
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
РИА Новости 03:12
Политика
МИД Литвы вызвал российского дипломата в посольство и выразил протест
МИД Литвы выразил протест представителю посольства России из-за законопроекта, инициированного депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым.
Sputnik Литва вчера в 09:40
Здоровье
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Lenta.ru 08:38
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 06:34
Экономика
Набиуллина назвала сроки возвращения ВВП России на уровень 2019 года
Полное возвращение ВВП России на уровень 2019 года произойдёт только в первом полугодии 2022 года, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
RT на русском 08:29
Политика
Болтон рассказал о боязни главы Минфина США подорвать доллар санкциями
Министр финансов США Стивен Мнучин мешает активному использованию экономических санкций против других стран, так как опасается, что те окажут негативное воздействие на экономику самих Соединенных Штатов и, в частности, подорвут позиции доллара как мировой валюты.
РБК 07:36
Политика
75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим
75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За эти годы выросло несколько поколений. Изменилась политическая карта планеты.
Российская газета вчера в 17:00
Политика
Песков счел голословными заявления Минска по поводу «Газпрома»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес компаний "Газпром" со стороны Белоруссии являются голословными.
Газета.Ru 08:26
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39
Авто
Ford оснастит электрокроссовер Ford Mustang автопилотом
Компания Ford оснастит свой электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E новейшей системой автономного управления Active Drive Assist (ADA).
Автоновости дня 08:20
Общество
Солнечное затмение произойдёт 21 июня
Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера
Палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость, найденную в Антарктиде почти десять лет.
МИР 24 вчера в 01:57
Происшествия
Пропавшие в Карачаево-Черкесии дети обнаружены погибшими
Тела пропавших брата и сестры - 11-летней девочки и шестилетнего мальчика - обнаружены в притоке реки Большой Зеленчук, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Российская газета 05:12
Автоспорт
Американский фарс. История самой дурацкой гонки Формулы-1 со сходом 14 машин до старта
Чемпионат 06:45
Политика
Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского
"Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации", - говорится в указе.
ТАСС 07:54
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый за последнее время случай задержания высокопоставленных чиновников в Приангарье.
REGNUM 07:28
Футбол
«Ростов» дозаявил трех футболистов 2003 года рождения на матч с «Сочи»
«Ростов» начал дозаявлять футболистов 2002-2003 годов рождения, которые будут играть в матче 23-го тура РПЛ с «Сочи».
Metaratings 06:16
Армия и оружие
Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ
В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия вчера в 18:12
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
РИА Новости 03:39
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47