Энергетика
КоммерсантъЦена нефти Brent превысила $42 за баррель
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе в моменте поднималась до уровня $42,05 за баррель на бирже ICE в Лондоне, что на 1,3% выше к уровню закрытия предыдущей сессии. По данным на 6:45 мск, Brent торгуется на отметке $41,8. Нефть WTI поднялась до $39,3 за баррель.
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Темпы падения цен на нефть замедлились после публикации неоднозначных статданных
ПРАЙМ17 июня в 12:15
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 03:59, Ашберн
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Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США
Российские ВВС поднимали в воздух истребители на перехват американских бомбардировщиков В-52Н над Охотским морем.
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Министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко почти сразу после назначения пришлось столкнуться с такими вызовами, как ни одному его предшественнику.
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Украина провела боевые испытания «угрожающей» Крымскому мосту ракеты
Украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" впервые прошла летные испытания со штатной боевой частью.
РИА Новости вчера в 17:55
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Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
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Против Порошенко возбудили дело из-за получения Украиной томоса
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело из-за получения Украиной томоса об автокефалии.
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В России за сутки выявили 7972 случая заражения коронавирусом
За весь период эпидемии в России зарегистрировали 569 063 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них более 324 тысяч выздоровели, 7841 скончался.
РИА Новости 03:48
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Синдзо Абэ не приедет на парад Победы в Москве
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет на парад Победы в Москве.
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Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
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Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции
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Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам
Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
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Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
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Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
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Стали известны первые детали сюжета «Чужого 5»
Стал доступен титульный лист черновика сценария с намеками на сюжет.
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