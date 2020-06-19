Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в августе поднялась до $41,58 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи на сегодняшний день. Котировки поднялись на 4,55% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Цена нефти Brent выросла до $41 за баррель

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