Энергетика
Деловое.ТВЦена нефти Brent выросла до $41 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в августе поднялась до $41,58 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи на сегодняшний день. Котировки поднялись на 4,55% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Автоматически обработаны 7234 источника, обновлено в 09:10, Ашберн
Происшествия
В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки
Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:40
Общество
Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение фейка
Судебный участок мирового судьи № 416 Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» из-за распространения недостоверной информации, создавшего угрозу жизни или здоровью, решение судьи опубликовано в карточке дела.
Ведомости 06:19
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском вчера в 15:28
Политика
МИД Литвы вызвал российского дипломата в посольство и выразил протест
МИД Литвы выразил протест представителю посольства России из-за законопроекта, инициированного депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым.
Sputnik Литва вчера в 09:40
Общество
В Свердловской области отменили ограничения на продажу алкогольной продукции
20 апреля Свердловская область первой в Уральском федеральном округе ограничила продажу алкогольной продукцию.
ТАСС 08:51
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Общество
ФАС отрицает смягчение требований к предустановке отечественного софта
В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера.
Российская газета вчера в 17:16
Шоу-бизнес
DJ Smash впервые стал отцом в 38 лет
Матерью малышки стала Анастасия Кривошеева. Известный музыкант Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, впервые стал отцом в 38 лет.
Версия.Инфо 07:24
Политика
ЕС призвал Белоруссию немедленно освободить Бабарико
«ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката», — приводит TUT.BY заявление внешнеполитической службы ЕС.
RT на русском 07:40
Кино
Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт
Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com вчера в 05:11
Происшествия
На Сахалине медведь загрыз женщину
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине приступили к поиску и отстрелу опасных медведей.
REGNUM 00:42
Политика
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Газета.Ru 07:05
Общество
Тульская «медсестра в купальнике» стала моделью
Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских.
REGNUM 06:13
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
РИА Новости 03:12
Шоу-бизнес
Домогаров вступился за Ефремова и отказался выходить на сцену
Gazeta.SPb вчера в 23:18
Происшествия
В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек
В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
Интерфакс вчера в 02:56
Футбол
«Наполи» победил «Ювентус» в финале Кубка Италии
Футболисты "Наполи" стали обладателями Кубка Италии, победив в финале соперников из "Ювентуса".
Интерфакс-Спорт 17 июня в 17:12
Армия и оружие
Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ
В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия вчера в 18:12
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Шоу-бизнес
Пелагея может отсудить у Телегина алименты в размере 1,5 млн рублей
Популярная российская певица Пелагея может отсудить у бывшего мужа Телегина алименты в размере 1,5 млн рублей.
Evo-rus.com 05:21
Здоровье
В Петербурге от коронавируса умер врач больницы Святого Георгия
В Петербурге скончался заведующий 2-м терапевтическим отделением больницы Святого великомученика Георгия Игорь Менакер.
Город+ 08:42
Общество
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
Политика
Россия достойно ответила на угрозу эпидемии, заявил Путин
Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавируса благодаря консолидированному подходу, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:56