NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, который находится на лечении в Германии, обсудил свое отравление с немецким прокурором и заявил, что планирует вернуться в Россию, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в органах безопасности Германии.