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REGNUM
REGNUM

Цены на нефть Brent упали до $39,72

Москва, 14 сентября 2020, 08:19 — REGNUM Торги по нефти 11сентября завершились в небольшом минусе. Баррель нефти марки Brent подешевел на 0,1% до $39,72. Цена торговалась в узком диапазоне $39,35 — $40,30.В источнике
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ПРАЙМ

Цены на нефть перешли к уверенному росту

ПРАЙМ06:47
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $40 за баррель

Rambler News Service05:44
REGNUM

Нефть подорожала из-за перебоев с поставками в США

REGNUM10:37
ИА Красная Весна

Стоимость фьючерсов нефти WTI замерла на отметке $37

ИА Красная Весна01:28
URA.Ru

Новости кризиса 15 сентября. Россиянам поднимут пенсии, иностранцы будут платить за право работать в РФ

URA.Ru00:00
News.ru

Цены на нефть незначительно растут после падения

News.ruвчера в 02:14
RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:23

Боррель заявил о неспособности институтов ЕС остановить Nord Stream 2

Брюссель, 15 сентября 2020, 14:34 — REGNUM Институты Евросоюза не в состоянии остановить строительство «Северного потока — 2», заявил 15 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM07:34
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NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, который находится на лечении в Германии, обсудил свое отравление с немецким прокурором и заявил, что планирует вернуться в Россию, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в органах безопасности Германии.
Ведомости00:41
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ФНЛ отменила встречу «Енисея» с московским «Торпедо» в Красноярске

Функционеры Футбольной национальной лиги не стали ждать среды и уже во вторник, 15 сентября, приняли решение об отмене матча десятого тура первенства России среди команд ФНЛ между "Енисеем" и московским "Торпедо", который должен был состоятся 19 сентября в Красноярске.
Байкал2411:00

Фонд Юрия Мильнера профинансирует поиск жизни на Венере

«Научная группа, проводящая исследования, будет состоять из физиков, астрономов, астробиологов, химиков и инженеров мирового уровня под руководством доктора Сары Сигер, профессора планетологии, физики и аэрокосмической инженерии Массачусетского технологического института», — говорится в сообщении на сайте фонда Breakthrough Initiatives.
Говорит Москва09:20
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