Цены на нефть Brent упали до $39,72
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Москва, 14 сентября 2020, 08:19 — REGNUM Торги по нефти 11сентября завершились в небольшом минусе. Баррель нефти марки Brent подешевел на 0,1% до $39,72. Цена торговалась в узком диапазоне $39,35 — $40,30.В источнике
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