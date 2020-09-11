Звезда «Универа» Арарат Кещян оштрафован по делу о нарушении ПДД

Исполнитель роли Майкла в популярном ситкоме «Универ», который в начале лета вылетел на встречную полосу движения Ленинградского шоссе, рассмеялся в суде в ответ на обвинения судьи Головинского района.