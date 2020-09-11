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Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $40 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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ИА Красная Весна

Цена на нефть падает вторую неделю подряд

ИА Красная Весна17:45
Финмаркет

Возможно возвращение нефти к фундаментальному диапазону $38-42 за баррель - Промсвязьбанк

Финмаркетвчера в 10:22
ПРАЙМ

Цены на нефть колеблются на неопределенном новостном фоне

ПРАЙМвчера в 13:34
REGNUM

Нефть подешевела более чем на 5% за неделю

REGNUMвчера в 16:01
Интерфакс

Нефть Brent подешевела до $39,91 за баррель

Интерфаксвчера в 01:37
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:07
Российская газета

Цены на нефть снижаются из-за риска второй волны COVID-19

Российская газета9 сентября в 01:34

Иранский министр осудил Charlie Hebdo за карикатуру на пророка

Тегеран, 11 сентября 2020, 08:05 — REGNUM 10 сентября министр культуры и исламской ориентации Аббас Салехи осудил французский журнал Charlie Hebdo за публикацию оскорбительных карикатур на пророка Мухаммеда, заявив, что оскорбление не демонстрирует свободу выражения мнений, а скорее является «поркой тела и души мусульман».
Иранский министр осудил Charlie Hebdo за карикатуру на пророка
REGNUMвчера в 01:05
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В Кремле оценили результаты опроса о материальном положении россиян

Как отметил Песков, в краткосрочной перспективе кризисных проявлений не избежать, но «благодаря действиям правительства и оперативным решениям удалось свести к минимуму объёмы поражения нашей экономики».
RT на русскомвчера в 07:44
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
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Посольство направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко

«С учётом имеющихся у Ярошенко хронических заболеваний считаем, что изменение места отбывания наказания может негативно сказаться на его физическом и психологическом состоянии здоровья.В этой связи с обращением родственников россиянина направили соответствующую ноту в Госдепартамент США с просьбой не менять место заключения К.В. Ярошенко», — заявил Антонов.
RT на русском21:18

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по просьбе главы Следственного Комитета России Александра Быстрыкина рассмотрит вариант привлечения председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной к уголовной ответственности за мошенничество.
РБК19:58
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Саратовский депутат оправдалась за слова о лишении «тунеядцев» пособий

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, которая ранее заявила, что "вместо закона о тунеядстве" всем оставшимся без работы платят пособия, отметила, что она не выступала за отмену мер социальной поддержки, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:55
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Мадуро сообщил о поимке шпиона из США на одном из венесуэльских НПЗ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о задержании правоохранительными органами страны вооруженного агента спецслужб США на нефтеперерабатывающем заводе Кардон в штате Фалькон и рассказал о плане диверсии на заводе Палито.
Известия20:56

Премьер-министр Польши пообещал белорусам отмену виз

Ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии предложит Вишеградская группа на саммите ЕС, заявил 11 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Люблине.
ИА Красная Веснавчера в 10:14
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Звезда «Универа» Арарат Кещян оштрафован по делу о нарушении ПДД

Исполнитель роли Майкла в популярном ситкоме «Универ», который в начале лета вылетел на встречную полосу движения Ленинградского шоссе, рассмеялся в суде в ответ на обвинения судьи Головинского района.
Topdaynews.ruвчера в 01:28
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