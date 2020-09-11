Цены на нефть опустились ниже $40 за баррель, потому что инвесторы опасаются несоответствия спроса и предложения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. К 7.48 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent упала на 0,37%, до $39,91 за баррель.