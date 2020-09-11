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Газета.Ru
Газета.Ru

Цены на нефть упали ниже $40 за баррель

Цены на нефть опустились ниже $40 за баррель, потому что инвесторы опасаются несоответствия спроса и предложения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. К 7.48 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent упала на 0,37%, до $39,91 за баррель.В источнике
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ПРАЙМ

Цены на нефть колеблются на неопределенном новостном фоне

ПРАЙМ13:34
Телеканал 360°

Финансисты: в будущем году баррель нефти поднимется в цене до 50 долларов

Телеканал 360°11:55
Интерфакс

Нефть Brent подешевела до $39,91 за баррель

Интерфакс01:37
Татар-информ

Цена нефти Brent вновь опустилась ниже 40 долларов

Татар-информ02:22
Аргументы и Факты

Цены на нефть марки Brent упали ниже 40 долларов за баррель

Аргументы и Факты02:39
Газета.Ru

Цены на нефть упали ниже $40 за баррель

Газета.Ru01:15
Вести.Ru

Цена на нефть марки Brent снова падает

Вести.Ru23:33

Финляндия смягчила ограничения на поездки для туристов

Согласно словам министра транспорта и связи Тимо Харакка, новая модель въезда в страну поможет перейти от слишком жестких ограничений к особой системе, когда туристы будут въезжать в страну из любых других стран, если у него будет отрицательный тест на коронавирус.
Финляндия смягчила ограничения на поездки для туристов
ToDay News Ufa08:39

Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что выполнить минские соглашения сейчас нельзя из-за невозможности проведения выборов в Донбассе в текущих условиях, и отметил, что выходом из ситуации может стать "нормандский формат".
РИА Новости13:06
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В ЦПВС предупредили о подготовке боевиками провокации в Сирии

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации», — сказал заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич.
RT на русском15:28
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В США предположили, когда страна восстановится от пандемии COVID-19

Жизнь в США может не вернуться в прежнее русло до середины или даже конца 2021 года, даже если вакцина от коронавируса появится в скором времени, заявил в пятницу директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
РИА Новости13:49
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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В Германии назвали абсурдными обвинения в адрес властей России из-за Навального

Обвинения в адрес российских властей из-за ситуации с Алексеем Навальным абсурдны, заявил член немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и депутат парламента Берлина Армин-Паулис Гампель.
Lenta.ru15:49

Ввод жилья в России сократился за восемь месяцев на 7%

Объем ввода жилья в России за восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 7%. Об этом в пятницу, 11 сентября, заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин на съезде Национального объединения строителей (Нострой) в Санкт-Петербурге.
РБК05:29
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Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 13 октября замдиректора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Ведомости12:24
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