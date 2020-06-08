Энергетика

REGNUMREGNUMЦена на нефть Brent превысила $41 за баррель

Цена на нефть Иван Шилов © ИА REGNUM По состоянию на 18:42 мск на Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в августе составила $41,02 за баррель.
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Цена на нефть Brent превысила $41 за баррель

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Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

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