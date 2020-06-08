Энергетика
REGNUMЦена на нефть Brent превысила $41 за баррель
Цена на нефть Иван Шилов © ИА REGNUM По состоянию на 18:42 мск на Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в августе составила $41,02 за баррель.
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Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru вчера в 04:39
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
Происшествия
В Челябинской области выявили 122 новых случая COVID-19
На Южном Урале выявлено 122 новых случая заражения коронавитрусом.
Российская газета 02:11
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Политика
Путин поручил подготовить налоговый маневр для развития IT-отрасли
«Прошу правительство подготовить предложения по созданию максимально комфортного, именно конкурентного режима регулирования, включая решение по комплексному налоговому маневру, – здесь тоже об этом уже говорилось – маневру, который стимулировал бы развитие сферы IT», – сказал глава государства.
Общероссийский Народный Фронт вчера в 10:24
Общество
Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
Общество
Вспышка коронавируса произошла в кемеровском пансионате для инвалидов
Интерфакс - Россия 02:06
Финансы
ВТБ зафиксировал восьмикратный рост рефинансирования ипотеки
В годовом выражении доля рефинансирования выросла на 9,5 п. п. С начала июня как минимум пять крупных банков — Альфа-банк, Газпромбанк, Росбанк, Райффайзенбанк и банк "Дом.РФ" — снизили ставки по программам рефинансирования ипотеки.
РБК 02:30
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех»
АБН вчера в 23:26
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 02:05
Политика
В Киеве рассказали о планах по участию переселенцев в контактной группе
"Украинская сторона проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации - представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины - будут принимать участие в работе групп ТКГ (трехсторонней контактной группы - ред.) и в формате ТКГ на постоянной основе", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:23
Общество
На скандального отца Сергия подали в суд за фейк о коронавирусе
Уральский меридиан 02:08
Общество
Собчак обвинила протестующих в разрушении базового принципа США
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что проходящие в Соединенных Штатах акции протеста являются «разрушением базового принципа той Америки», которую она любила.
Взгляд.ру 02:42
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
Политика
В Крыму Зеленского призвали к покаянию
Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM 02:22
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Российская газета 02:11
Происшествия
Под Саратовом 18-летний парень изнасиловал 34-летнюю женщину
Московский Комсомолец 01:58
Происшествия
В Петербурге домашняя собака напала на младенца
Домашняя собака покусала ребенка в городе Сестрорецке в Курортном районе Санкт-Петербурга, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.
ТАСС 02:31
Происшествия
Адвокат Мамаева сравнил дело игрока с разбирательством Ефремова
Адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, Игорь Бушманов рассказал о том, как видит положение дел в плане ситуации с Михаилом Ефремовым.
Live24 02:26
Здоровье
Разработчик назвал дату поставок российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата «Авифавир» для лечения коронавируса будет передана в регионы в четверг, 11 июня.
RT на русском вчера в 19:47
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва 09 июня в 02:53
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на месяц
В Красноярском крае продлен режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
BFM.ru 02:41
Общество
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 114 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 11 июня выявлено 114 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:33
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36