Энергетика
ГородовойЦена на нефть Brent превысила $41 за баррель
В ходе торгов на Лондонской бирже в понедельник баррель нефти сорта Brent подорожал на полтора процента и торгуется выше 41 доллара. Максимальная цена сегодня на сентябрьский фьючерс достигла 41,54 доллара за баррель.
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Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Транспорт
По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение
Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту.
Коммерсантъ 03:38
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Игры
NVIDIA показала новые скриншоты Cyberpunk 2077 с технологией RTX
NVIDIA продемонстрировала новые скриншоты Cyberpunk 2077 с включённой трассировкой лучей.
CyberSport.ru 04:01
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении
Известия вчера в 05:15
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК вчера в 05:46
Здоровье
Стало известно, где чаще всего заражаются коронавирусом в Омске
Заражаются при тесном общении, при том что люди, заболевая инфекциями, заражают других, - говорит в эфире "Радио России" Солдатова.
КП - Омск 03:33
Здоровье
Частные клиники Екатеринбурга приостановили проведение КТ легких
Частные клиники Екатеринбурга самостоятельно приняли решение остановить проведение компьютерной томографии легких жителям города.
Екатеринбург в интернете вчера в 09:27
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным
Экспресс газета 04:44
Футбол
Руководство «Барселоны» поддержало наставника команды Сетьена
Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" выразило поддержку главному тренеру команды Кике Сетьену.
Вести.Ru 01:43
Шоу-бизнес
На акции «Помоги детям» Виктория Тарасова из «Глухаря» получила травму
OAnews вчера в 05:37
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Политика
Минтранс рассматривает возможность начать полёты в Турцию с 15 июля
Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что Россия рассматривает предложение Турции о возобновлении авиасообщения между странами с 15 июля.
RT на русском 04:10
Шоу-бизнес
Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусом
Певица, заслуженная артистка России Анита Цой госпитализирована с коронавирусом. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:29
Здоровье
На Украине число госпитализаций из-за коронавируса выросло в два раза
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за месяц выросло почти в два раза — с 749 случаев в неделю до 1,4 тысячи случаев.
Lenta.ru 03:27
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Происшествия
Перевозивший туристов автобус сгорел по дороге на ладожские шхеры
Сегодня около 10 часов утра в Ленинградской области вспыхнул автобус, который вез группу туристов на экскурсию на ладожские шхеры.
Петрозаводск говорит 04:04
Происшествия
В Краснодаре на улице застрелили предпринимателя
Коммерсантъ 03:13
Футбол
Тренер «Сельты» оценил игру Федора Смолова за испанский клуб
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов проделывает много работы на поле, заявил главный тренер испанского футбольного клуба Оскар Гарсия.
РИА Новости 01:38
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Общество
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
Деловое.ТВ вчера в 02:55
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия вчера в 15:44
Гаджеты
Твердотельный накопитель T-Force Cardea Ceramic C440 оснащен интерфейсом PCIe 4.0
Компания Teamgroup представила под маркой T-Force, выделенной для компонентов игровых компьютеров, твердотельный накопитель Cardea Ceramic C440.
iXBT.com 04:10
Политика
Что россияне думают о поправках к Конституции
С 25 июня по 1 июля 2020 года в России проходит голосование по поправкам к Конституции.
Forbes вчера в 02:30
Общество
Cirque du Soleil оказался на грани банкротства из-за коронавируса
Реальное время 04:09
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10