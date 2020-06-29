В ходе торгов на Лондонской бирже в понедельник баррель нефти сорта Brent подорожал на полтора процента и торгуется выше 41 доллара. Максимальная цена сегодня на сентябрьский фьючерс достигла 41,54 доллара за баррель.

Цена на нефть Brent превысила $41 за баррель

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