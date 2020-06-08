Энергетика
Газета.RuЦена на нефть Brent превысила $43 за баррель
Рост мировых цен на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, по состоянию на 8.23 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась до $43,05 за баррель.
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 06:57, Ашберн
Общество
С 15 июня будут открыты малые торговые центры на Кубани
На заседании оперативного штаба Кубани было решено с 15 июня разрешить работу торговых центров, площадь которых не превышает 3 тысяч квадратных метров.
Сайт города Армавира 06:26
Транспорт
Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым
ТАСС вчера в 13:58
Экономика
Капитализация Apple и Microsoft превысила рекордные $1,5 трлн
Капитализация компании Apple превысила рекордные $1,5 трлн.
ТАСС 04:42
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Здоровье
Доктор Мясников поспорил с ВОЗ о смертности россиян от коронавируса
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, поспорил с заявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о «сложной для понимания» статистике смертности россиян от коронавируса.
Lenta.ru 05:41
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Общество
Депздрав Москвы объяснил расхождение данных по смертности с оперштабом
Департамент здравоохранения Москвы объяснил расхождение своих данных по смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 и данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.
RT на русском 06:12
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание детских пособий за долги
Клиенты Сбербанка начали жаловаться, что банк списывает с их счетов поступающие детские пособия, которые выплачиваются в связи с пандемией коронавируса, в счет погашения долгов.
Невские Новости вчера в 16:05
Общество
После жары россиян ждет «арктическое вторжение»
По прогнозам синоптиков, вскоре после аномально жаркой погоды жителей России ожидает «арктическое вторжение» холодного воздуха.
РИА Оренбуржье вчера в 07:41
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Здоровье
Четыре детских сада и школа в Южно-Сахалинске закрыты на карантин
В Южно-Сахалинске в связи с получением положительных результатов на COVID-2019 у родителей детей, посещающих образовательные учреждения, на основании постановлений Роспотребнадзора закрыты для проведения заключительной дезинфекции ДОУ №5, 8, 38, 50 и СОШ №8. О карантине в одном из этих детсадов Sakh.com писал сегодня.
Сахалин.Инфо 06:32
Здоровье
Вирусолог из Италии оценил вероятность второй волны коронавируса
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что во всём мире за последние сутки зафиксировано 105,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных достигло 7,15 млн человек.
REGNUM вчера в 22:54
Шоу-бизнес
Борисов ответил на обвинения в «подмене» жены Захарова в «Пусть говорят»
РИА Новости 04:11
Общество
Число заболевших коронавирусом в РФ превысило полмиллиона человек
По сообщению оперштаба, число заболевших коронавирусом в России за последние сутки выросло на 8 779 человек в 84 регионах.
Expert.ru 04:10
Происшествия
Посадивший сына на цепь житель Кубани приговорен к трем годам колонии
Житель Краснодарского края, который в 2019 году неоднократно сажал своего сына на цепь, приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 100 тыс. рублей.
Известия 06:27
Игры
В игре The Last of Us Part II будет доступен фоторежим
Вторая часть известной франшизы The Last of Us от разработчиков из Naughty Dog появится на рынке уже через неделю.
Дни24 09 июня в 13:36
Общество
С 12 июня на Кубани откроют гостиницы до 50 номеров
Чтобы гостиница могла начать работу, нужно изучить все требования Роспотребнадзора и подать в ведомство уведомление, что ее владелец готов выполнять все предписания, — пояснила глава краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина.
Краснодарские известия 06:10
Общество
Госдолг США достиг рекордной отметки в $26 триллионов
Ранее NEWS.ru сообщал, что госдолг США вырос до рекордной отметки в $24,5 трлн.
News.ru 05:44
Общество
В Краснодарском крае с 12 июня откроются гостиницы до 50 номеров
Губернатор Вениамин Кондратьев принял решение с 12 июня открыть гостиницы до 50 номеров с соблюдением требований Роспотребнадзора в ходе заседания оперштаба.
АиФ Краснодар 06:20
Общество
В Петербурге разработан план восстановления нормальной работы больниц
В Петербурге разработан план восстановления нормальной работы перепрофилированных под лечение больных коронавирусом стационаров.
Деловое.ТВ 06:14
Происшествия
Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3
В отношении главы Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело о халатности, его будет расследовать Главное следственное управление СКР.
Интерфакс 03:42
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады
Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
РИА Новости 06:40
Общество
Привычный ритм жизни поэтапно возвращается в Челябинскую область
Постепенно в Челябинскую область возвращается привычный ритм жизни: открываются ранее закрытые из-за пандемии предприятия, люди возвращаются на рабочие места, все больше жителей выходят на улицу из самоизоляции.
Первый областной 05:31
Общество
«Морской старт» договаривается с покупателем
S7 договорилась о покупке проекта «Морской старт» в 2016 году: компания получила платформу Odyssey, корабль Sea Launch Commander, оборудование и товарный знак Sea Launch.
TelecomDaily вчера в 04:30
Армия и оружие
Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии
На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
Политика
Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы
ФАН вчера в 05:49
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
ТАСС вчера в 05:57
Транспорт
В Волгоградской области возобновят работу общественного транспорта
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу поэтапного возобновления работы всех пассажирских маршрутов региона.
Infokam.su 04:34