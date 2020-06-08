Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Рост мировых цен на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, по состоянию на 8.23 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась до $43,05 за баррель.
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Цена Brent опустилась ниже $41

ТАССвчера в 10:38

Производители сланцевой нефти в США получили помощь от ОПЕК+

Ведомостивчера в 16:05

Цены на нефть начали падать

Российская газетавчера в 12:05

Мировые цены на нефть растут

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Цена нефти Brent упала до $40 за баррель

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Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Газета.Ruвчера в 02:08

Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта

РИА Новости07 июня в 19:15
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 03:33, Ашберн
Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

ИА Красная Весна вчера в 22:32
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Политика

США подтвердили переговоры с РФ по ядерным вооружениям

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в своём Twitter сообщил, что договорился сегодня с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым относительно времени и места переговоров по ядерному оружию в июне.
Аргументы и Факты вчера в 15:52
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Шоу-бизнес

Яна Рудковская станцевала с Пухляшом из Little Big и выложила видео

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она танцует с Дмитрием Красиловым, более известным как Пухляш из рейв-группы Little Big.
Lenta.ru вчера в 20:42
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Авто

Российскую Kia Optima оснастят новым мотором

Компания KIA сертифицировала в России новый бизнес-седан KIA K5. Информацию об автомобиле были опубликованы на форуме k5-club.ru.
Тарантас Ньюс 07 июня в 05:25
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Политика

Путин присвоил Захаровой ранг посла

REGNUM вчера в 06:51
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Политика

Зеленский призвал не провоцировать украинцев вопросами о Бандере

В 2019 году Зеленский, будучи еще кандидатом в президенты Украины, заявил, что «Степан Бандера — герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно».
Lenta.ru 03:19
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
4,9K
Политика

Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России

Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня вчера в 01:29
5,8K
Происшествия

В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка

Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
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Армия и оружие

ВСУ за сутки два раза открывали огонь по ДНР

Новостной фронт 07 июня в 02:40
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Армия и оружие

Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350

Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны России заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 и четырех комплектов ЗРС С-350, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе концерна.
РИА Новости 03:26
Происшествия

Усс рассказал о первых донесениях из Норильска о разливе топлива

РИА Новости 02:44
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Футбол

Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира, Роналду – 70-й

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе остается самым дорогим футболистом мира со стоимостью 259,2 млн евро, но его цена снизилась на 6 млн евро.
Metaratings вчера в 08:38
Политика

Премьер Армении приедет в Москву на парад 24 июня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет на парад в Москву, который состоится 24 июня в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 03:13
Наука

Разработан новый метод лечения диабета первого типа

При диабете первого типа специфические типы иммунных клеток под названием «эффекторные Т-клетки» ошибочно атакуют островковые клетки в поджелудочной железе, которые продуцируют инсулин.
Rusargument 07 июня в 14:53
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Политика

США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17

Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 10:37
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Здоровье

Чаще умирают от коронавируса пациенты с психическими расстройствами

Ученые выяснили, что люди с психическими расстройствами чаще умирают от COVID-19.
ToDay News Ufa вчера в 14:34
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Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
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Здоровье

Еще 115. В Саратовской области коронавирусом заболели уже 4015 человек

За последние сутки в Саратовской области зарегистрированы 115 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования COVID-19.
Взгляд-инфо 01:56
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Общество

В Волгоградской области отменили требование носить перчатки

Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета вчера в 10:49
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Происшествия

Боец ММА Дацик получил год колонии за незаконное пересечение границы

РБК вчера в 12:15
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Политика

Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 06:02
229
Здоровье

Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое

Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое. Об этом терапевт Ольга Кашубина заявила в интервью для журналистов радио Sputnik.
Piter.tv 00:53
10
Здоровье

Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года

Спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года.
Lenta.ru 03:00
2
Происшествия

В США задержан главарь «Ку-Клукс-Клана» за наезд на протестующих

Газета.Ru 02:35
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 появился на официальном изображении

MobiDevices вчера в 12:22
25
Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
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Здоровье

Ограничительные меры в Архангельской области продлены до 14 июня

Ограничительные меры в Архангельской области, введённые ранее указом врио губернатора Александра Цыбульского, продлены до 14 июня.
Северная неделя 03:12
2
Политика

Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом COVID-19, чтобы на своем примере показать, «что это не чума».
Коммерсантъ 02:59
15
Политика

Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru вчера в 10:51
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