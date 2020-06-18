Энергетика
Деловое.ТВЦена нефти Brent выросла до $41 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в августе поднялась до $41,58 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи на сегодняшний день. Котировки поднялись на 4,55% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Футбол
Сочи — Ростов 8:1 (2-й тайм)
"Ростов", который из-за вспышки коронавируса в команде был вынужден выставить на матч 23-го тура РПЛ футболистов из академии, поразил ворота "Сочи" уже на 52-й секунде встречи.
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Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.
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В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах президента Виктора Бабарико.
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Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
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Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело
В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
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Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
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Ореанда-Новости вчера в 07:28
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
Российские пенсионеры получат доплаты к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплаты к пенсии, гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет проведут автоматически, сообщает Федеральное агентство новостей.
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Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны.
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Болельщики клуба собираются протестовать до конца чемпионата Перед возобновлением чемпионата России по футболу одно из самых влиятельных фанатских объединений «Локомотива» United South объявило, что фактически отказывается от поддержки клуба до конца текущего сезона.
Коммерсантъ 13:58
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Кадыров отреагировал на беспорядки чеченцев во Франции
Как отметил глава Чечни, местные наркодилеры жестоко расправились с 16-летним чеченцем, заступившимся за своего друга, а правосудие не отреагировало должным образом.
Lenta.ru 13:58
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
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В четверг был задержан Бабарико и помещен в СИЗО КГБ.
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Лолита Милявская рассказала об отношениях с Аллой Пугачевой
Как оказалось, вначале их отношения складывались не самым гладким образом.
Paparazzi.ru 02:43
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Посла России вызвали в МИД Германии из-за убийства в Берлине
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Дядя погибшей Елизаветы Хлюпиной рассказал подробности кровавой бойни, которую видел по видеосвязи
В день кровавой бойни Виталий показывал по видеосвязи сестре, матери Лизы, качели, которые собрал для нее в Сергиевом Посаде.
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В захваченный казаками монастырь прибыли правоохранители
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Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
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Судимый актер Долинский предрек смерть Ефремова в тюрьме
Ранее судимый заслуженный артист России Владимир Долинский предрек смерть Михаила Ефремова в тюрьме.
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Брухунова впервые показала совместные фотографии с Петросяном
Девушка опубликовала в Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными снимками. Почти на каждой странице - портрет Петросяна.
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев в пятницу, 19 июня подписал указ о продлении режима ограничений до 28 июня 2020 года включительно.
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Жители Подмосковья могут сдать анализ на антитела к коронавирусу
Жители Московской области теперь могут сдать тест на антитела к коронавирусной инфекции в поликлиниках.
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В Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности»
Екатеринбург, 19 июня 2020, 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19.
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В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
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