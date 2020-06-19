Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $41 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $41 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Темпы падения цен на нефть замедлились после публикации неоднозначных статданных
ПРАЙМ17 июня в 12:15
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 04:39, Ашберн
Экономика
Земля, которую продал Алексей Шапошников, подорожала в 80 раз с момента покупки
Партнёр Содружества земельных юристов Юлия Бузанова рассказала журналистам, что для того, чтобы начать на промзоне жилую застройку, необходимо перевести участки в новый статус и снять обременение, наложенное при покупке земли по льготной стоимости.
Sota.vision 03:33
Общество
Правительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском 02:49
Происшествия
Суд продлил арест солдату-срочнику, учинившему бойню в Забайкалье
Читинский гарнизонный военный суд продлил срок содержания под стражей солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, хладнокровно расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае.
REGNUM 03:32
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
Происшествия
На пляже Финского залива семилетний мальчик погиб от удара молнии
В четверг, 18 июня, стало известно, что на пляже Финского залива, недалеко от Сидоровского канала в Петербурге в семилетнего мальчика ударила молния.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:57
Армия и оружие
Россия подняла истребители на перехват американских бомбардировщиков
Российские ВВС подняли несколько истребителей для перехвата американских бомбардировщиков B-52H в районе Охотского моря.
РБК 03:15
Авто
Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»
В Китае концерн BAIC начал продажи обновлённого внедорожника Beijing BJ80, который является недорогим аналогом «Гелендвагена».
Тарантас Ньюс вчера в 06:17
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Гаджеты
Apple может переименовать iPhone в Apple Phone, а iOS — в iPhone OS
По мнению известного информатора Джона Проссера, на форуме этого года компания может заявить, что отказывается от использования бренда iPhone в пользу Apple iPhone.
Evo-rus.com 02:04
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ вчера в 06:40
Политика
Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам
Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
Политика
75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим
75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За эти годы выросло несколько поколений. Изменилась политическая карта планеты.
Российская газета вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor вчера в 02:14
Футбол
«Сочи» и «Ростов» договорились провести матч согласно расписанию
Встреча 23-го тура чемпионата России между "Сочи" и "Ростовом" пройдет 19 июня, как и планировалось.
Газета.Ru 03:09
Политика
ЕС продлил антироссийские санкции еще на год
Совет Евросоюза принял решение продлить санкции против России еще на год, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Политическая Экспертиза вчера в 07:41
Политика
На Параде Победы в Москве делегацию Китая возглавит министр обороны
Евразия Daily 04:14
Общество
За сутки в Татарстане выявлено 36 новых случаев коронавируса
По сообщению оперштаба республики, в Татарстане за сутки выявлено 36 новых случаев COVID-19.
Республика Татарстан 03:39
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
Коммерсантъ вчера в 18:04
Игры
Выход Cyberpunk 2077 снова отложили — на этот раз до ноября
Одну из самых ожидаемых игр текущего года, Cyberpunk 2077 снова перенесли – теперь на 19 ноября.
Mockva.ru вчера в 22:24
Происшествия
В Чите автомобиль с детьми и взрослыми скатился в озеро
В Чите автомобиль с двумя детьми и двумя взрослыми в салоне скатился в озеро Кенон, есть погибший.
Газета.Ru 02:00
Шоу-бизнес
Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд
Ранее Депп, находясь в процессе развода с Херд, заявлял, что она начала ему изменять с Маском спустя месяц после свадьбы.
Московский Комсомолец вчера в 14:29
Общество
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
РИА Новости вчера в 21:45
Транспорт
Мишустин расширил скидку для школьников на железнодорожные билеты
Во время учебного года школьники смогут купить билеты на проезд в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе со скидкой 50%.
РБК 04:28
Политика
Синдзо Абэ не приедет на парад Победы в Москве
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет на парад Победы в Москве.
BFM.ru 02:17
Шоу-бизнес
Нонна Гришаева рассказала о «непростой работе» с Ефремовым
Актриса Нонна Гришаева рассказала, что с ее коллегой Михаилом Ефремовым работа была «непростая» из-за его проблем с алкоголем.
Lenta.ru 17 июня в 19:36
Происшествия
В Крыму задержали украинца при попытке незаконно проникнуть в Россию
Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, пытавшегося незаконно проникнуть в Россию.
RT на русском 02:10
Здоровье
Вице-мэр Екатеринбурга: врачи заражаются коронавирусом не в больницах
Работающие в Екатеринбурге врачи заражаются коронавирусом, в основном, не в больницах, заявил сегодня на брифинге заместитель главы Екатеринбурга по социальной политике Дмитрий Баранов.
Znak.com 02:59