Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, поднялась до $41,30 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи на сегодняшнее утро. Котировки поднялись на 1,5% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Цена на нефть Brent превысила $41 за баррель

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