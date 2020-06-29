Энергетика
Деловое.ТВЦена на нефть Brent превысила $41 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, поднялась до $41,30 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи на сегодняшнее утро. Котировки поднялись на 1,5% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Общество
Девять важных новых законов РФ вступают в силу в июле 2020 года
ФБА "Экономика сегодня" расскажет о девяти самых важных законах, начинающих действовать в июле текущего года.
Экономика сегодня вчера в 17:01
Армия и оружие
Трамп утвердил план по выводу 9,5 тыс. военных из Германии
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации 9,5 тыс. американских военнослужащих из Германии.
Известия 17:55
Экономика
PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России
"Новая бизнес-модель предусматривает прекращение внутренних переводов электронных денежных средств между пользователями PayPal в России", - указывается в письме.
ТАСС 12:43
Общество
Инфекционист предрек удвоение прироста случаев коронавируса в США
Прирост случаев коронавируса в США может увеличиться в 2,5 раза, до 100 тысяч в день, заявил во вторник главный инфекционист США Энтони Фаучи.
РИА Новости 13:30
Здоровье
Свыше 2400 инфекционных коек освободилось в больницах Петербурга
В Комитете по здравоохранению рассказали «Петербургскому дневнику», что в городских больницах освободилось 2460 инфекционных коек.
Телеканал 360° 10:27
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Футбол
«Сельта» со Смоловым крупно проиграла «Мальорке» в чемпионате Испании
Футбольный клуб "Сельта", цвета которого защищает российский нападающий Федор Смолов, со счетом 1:5 проиграла "Мальорке" в выездном матче 33-го тура чемпионата Испании.
Интерфакс-Спорт 15:49
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс 11:36
Экономика
МОТ представила новые прогнозы по безработице в мире в 2020 году
Международная организация труда (МОТ) подготовила доклад, в котором содержатся обновлённые прогнозы по уровню безработицы в мире к концу 2020 года.
RT на русском 12:43
Футбол
Футболисты «Ювентуса» обыграли «Дженоа» в матче чемпионата Италии
Туринский "Ювентус" обыграл "Дженоа" в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 17:50
Авто
Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей
В Петербурге состоялась официальная церемония, посвященная началу строительства южнокорейской Hyundai Motor завода по выпуску двигателей ООО "Хёндэ ВИА Рус", сообщила администрация Северной столицы.
Деловое.ТВ 06:30
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
Политика
Путин призвал жителей России проголосовать по поправкам к Конституции
Во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин призвал жителей России принять участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию.
Форпост Северо-Запад 06:53
Игры
PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков для PS4
Ранее компания говорила, что консоль сможет запускать около 4000 игр для PS4 на PlayStation 5 с повышенной частотой кадров и улучшенной графикой.
Cyber.sports.ru 15:00
Политика
Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru вчера в 18:48
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
Футбол
Газизов рассказал о случае коронавируса в «Уфе»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о случае заражения коронавирусом сотрудника клуба.
Спорт-Экспресс 17:38
Происшествия
В Тегеране число жертв при взрыве в клинике достигло 19 человек
Число жертв взрыва в одной из клиник на севере столицы Ирана возросло до 19, сообщил представитель пожарной службы Джалаль Малеки.
РИА Новости 16:39
Шоу-бизнес
Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов
С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия.
7Дней.ру 04:30
Футбол
ФК «Краснодар» 1 июля на выезде сыграет с «Ростовом»
Всего за «быками» 10 побед, за ростовом — 2, и 11 матчей команды сыграли вничью. В среднем в южном дерби команды забивают два гола за матч.
Кубань 24 06:01
Кино
Мультфильм «Большое путешествие» продолжает творить историю в кинопрокате Нидерландов: рост сборов на 32% и победа во второй уик-энд
Продолжает творить историю в кинопрокате Нидерландов российский мультфильм «Большое путешествие».
Кинобизнес сегодня 07:34
Политика
В Крым прибыла делегация европейских депутатов
Иностранные политики пробудут в Крыму до 2 июля включительно, во главе делегации депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.
Известия 15:38
Происшествия
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
Армия и оружие
Украинские боевики за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
ИА Новороссия вчера в 03:22
Политика
Небензя подверг критике механизм деконфликтинга ООН в Сирии
Отсутствие мандата Совета безопасности ООН или любой другой законной основы для механизма деконфликтинга ООН в Сирии дает основание России выйти из него.
ПолитРоссия вчера в 13:31
Общество
«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год
"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
РИА Новости 08:30
Гаджеты
GALAX представила видеокарту GeForce GTX 1650 Ultra на чипе RTX 2060
Китайский производитель GALAX презентовал новую модификацию видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.
Игромания.ру 04:06