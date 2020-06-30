Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, поднялась до $41,30 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи на сегодняшнее утро. Котировки поднялись на 1,5% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Цена на нефть Brent превысила $41 за баррель

Политика Путин и Лукашенко приняли участие в открытии Ржевского мемориала Президенты России и Белоруссии приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала в Тверской области, передает ОТР.

ЖКХ Тарифы на коммунальные услуги в Москве повышаются с июля на 3,7% Тарифы на коммунальные услуги для жителей столицы с 1 июля в среднем будут повышены на 3,7%, сообщили "Интерфаксу" в комплексе экономической политики Москвы.

Происшествия Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 2924 За прошедшие сутки в Республике Бурятия было зафиксировано 38 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число достигло 2924. 190

Авто Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы. 82

Культура Умер российский актер Виктор Проскурин Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда. 81

Общество На Чукотке почти 68% избирателей уже проголосовали по поправкам Почти 68% избирателей на Чукотке, по данным на 12.00 (03.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона. 1

Общество Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину «С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент. 306

Футбол «Кто?» Анчелотти не знал о существовании игрока, покинувшего «Эвертон» после 11 лет в клубе Специалист не знал о существовании игрока Люка Гарбатта, проведшего в «Эвертоне» 11 лет и покинувшего клуб по истечении срока контракта 30 июня.

Происшествия Один из раненых в результате стрельбы в Оклахоме полицейских умер Сержант полиции США Крэйг Джонсон, получивший огнестрельные ранения в результате инцидента в городе Талса (штат Оклахома), умер в больнице.

Политика Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно: законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета. 5

Политика NYT опубликовала новую статью о «сговоре» России с талибами Ранее газета со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. 125

Экономика PayPal прекращает внутренние переводы в России Международная платежная система PayPal решила с августа отказаться от внутренних переводов в России, она уведомила об этом ЦБ. 5