Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВЦена на нефть Brent превысила $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, поднялась до $41,30 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи на сегодняшнее утро. Котировки поднялись на 1,5% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Нефть марки WTI подорожала на 93% по итогам второго квартала

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Котировки Brent и WTI снижаются из-за неопределенных перспектив

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Путин и Лукашенко приняли участие в открытии Ржевского мемориала

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Тарифы на коммунальные услуги в Москве повышаются с июля на 3,7%

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За прошедшие сутки в Республике Бурятия было зафиксировано 38 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число достигло 2924.
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Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
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Умер российский актер Виктор Проскурин

Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
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В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
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Армия и оружие

НАТО предсказали «серьезный раскол» из-за российских С-400

Североатлантический альянс НАТО может расколоться из-за выяснения отношений США и Турции по поводу российских ЗРК С-400.
Газета.Ru 22:17
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В Доме культуры в Гусь-Хрустальном ликвидировали открытое горение

"В 03.00 произошла ликвидация открытого горения", - приводит сообщение МЧС "Интерфакс".
Газета.Ru 20:29
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Общество

На Чукотке почти 68% избирателей уже проголосовали по поправкам

Почти 68% избирателей на Чукотке, по данным на 12.00 (03.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.
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В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

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Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину

«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
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Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
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Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля

Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
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«Кто?» Анчелотти не знал о существовании игрока, покинувшего «Эвертон» после 11 лет в клубе

Специалист не знал о существовании игрока Люка Гарбатта, проведшего в «Эвертоне» 11 лет и покинувшего клуб по истечении срока контракта 30 июня.
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Один из раненых в результате стрельбы в Оклахоме полицейских умер

Сержант полиции США Крэйг Джонсон, получивший огнестрельные ранения в результате инцидента в городе Талса (штат Оклахома), умер в больнице.
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Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
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Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США

В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно: законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета.
РБК вчера в 17:25
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Политика

NYT опубликовала новую статью о «сговоре» России с талибами

Ранее газета со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом.
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В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
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Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered

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PayPal прекращает внутренние переводы в России

Международная платежная система PayPal решила с августа отказаться от внутренних переводов в России, она уведомила об этом ЦБ.
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Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА

Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).
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Украинские боевики за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР

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