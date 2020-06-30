Энергетика
Деловое.ТВЦена на нефть Brent превысила $41 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, поднялась до $41,30 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи на сегодняшнее утро. Котировки поднялись на 1,5% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Финансы
Аналитик спрогнозировал усиление позиций рубля
Сценарий в виде падения доллара до 60 рублей аналитик называет нереальным.
Газета.Ru 20:55
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
Здоровье
В Приморье скончались 44 пациента с коронавирусом
Владивосток, 30 июня 2020, 06:15 — REGNUM В Приморье за прошедшие сутки выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 57 пациентов, скончались двое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:15
Происшествия
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
Политика
На здание посольства США в Москве спроецировали российскую Конституцию
Световую проекцию организовала арт-группа «Re:ванш».
REGNUM 06:00
Общество
В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 35 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
РИА Новости 16:21
Армия и оружие
Аналитик: российские С-400 спровоцировали раскол в рядах НАТО
Как сообщает RT, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал о серьезном расколе в рядах стран-членов НАТО в связи с закупками российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Московский Комсомолец 20:15
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Сегодня на торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату президент России Владимир Путин передал одному из ветеранов Великой Отечественной войны записку.
Аргументы и Факты 13:32
Политика
Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах
Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 15:24
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа
Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа.
iReactor вчера в 10:40
Армия и оружие
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru 18:54
Игры
Стала известна дата выхода игры Crysis Remastered
Дата релиза была указана на странице игры в Microsoft Store. В магазине также можно посмотреть первый геймплейный трейлер проекта.
REGNUM 07:27
Футбол
«Оренбургу» присуждено техническое поражение от ФК «Краснодар»
МК-Спорт вчера в 14:42
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Политика
Губернатор Миссисипи разрешил изменить флаг штата из-за протестов
Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата из-за того, что на нем присутствует символика Конфедерации (объединения южных штатов США, поддерживающих рабство, во время Гражданской войны в XIX веке).
Известия 20:29
Здоровье
В Instagram Куйвашева уральцы требуют открыть ТЦ и детские сады
Больше всего пользователей соцсети возмущало, что в области по-прежнему закрыты детские сады, торговые центры и заведения общепита.
Политсовет 08:53
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com 12:36
Политика
Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге
Стоит отметить, что принятый закон нацелен на предотвращение и наказание действий, представляющих угрозу национальной безопасности в Гонконге: сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными антикитайскими силами.
Страна Советов on-line 06:10
Политика
Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru вчера в 18:48
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
Происшествия
Главу амурского поселка обвиняют в передаче сыну земельного участка
Позже сотрудники правоохранительных органов обнаружили — глава поселка получил 200 тысяч рублей от представителя крестьянско-фермерского хозяйства за общее покровительство и непринятие мер по пресечению факта самовольного использования земельного участка.
Амурская правда 04:48
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Общество
Ограничения на въезд в Свободный и Свободненский район снимут 1 июля
По решению оперативного штаба, с 1 июля снимаются все ограничения по въезду на территорию города Свободный, а гостиницы в Белогорске, Тынде и Шимановске Шимановск, которые до этого селили только лиц, прибывших в служебные командировки, смогут возобновить обычный режим работы.
АСН24 06:46
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
Телепорт 12:55
Кино
Кристиан Бэйл может вернуться на экраны к роли Бэтмена во «Флэше»
Студия Warner Bros может начать переговоры с актером Кристианом Бейлом, чтобы он снова сыграл Бэтмена в фильме «Флэш».
Inc-news.ru 17:59