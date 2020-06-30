Энергетика
ГородовойЦена на нефть Brent превысила $41 за баррель
В ходе торгов на Лондонской бирже в понедельник баррель нефти сорта Brent подорожал на полтора процента и торгуется выше 41 доллара. Максимальная цена сегодня на сентябрьский фьючерс достигла 41,54 доллара за баррель.
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Политика
Кадыров выступил за избрание Путина пожизненным президентом
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал всех жителей республики не лениться, а проголосовать за поправки в Конституцию и напомнил, что всегда выступал за избрание Владимира Путина пожизненным президентом.
РБК 09:43
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 28 июня в 02:26
Общество
На Кубани более 750 тыс. семей в июле получат выплаты на детей
Деловая газета. Юг 03:32
Политика
Минтранс не подтвердил данные об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
Минтранс в лице Евгения Дитриха не подтвердил данные об открытии авиационных рейсов в Турцию с 15 июля.
Версия.Инфо 07:46
Политика
Меркель призвала страны ЕС задуматься о мире без лидерства США
Канцлер Германии Ангела меркель заявила, что европейские страны должны всерьез задуматься над новой реальностью, в которой США могут не стремиться быть мировым лидером.
Страна Советов on-line вчера в 13:31
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Здоровье
Врачи назвали главные недостатки системы ОМС
При ответе на вопрос о позитивных сторонах системы более половины опрошенных (64%) отметили обеспечение всех граждан страны возможностью получить медпомощь, еще 42% согласились с тем, что ОМС обеспечивает доступность медпомощи по всей стране.
РБК 06:42
Здоровье
Как меняются меры по борьбе с коронавирусом в Хакасии с 1 июля
Правительством региона разработаны паспорта готовности для стоматологий, юридических лиц и предпринимателей, организующих санаторно-курортный отдых на территории Хакасии.
Пульс Хакасии 08:36
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад.
РИА Новости 05:40
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Политика
Президент Венесуэлы объявил о высылке посла Евросоюза
Мадуро объяснил своё решение тем, что в понедельник, 29 июня, европейские чиновники ввели санкции против Венесуэлы.
ГЛАС.RU 02:18
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
ЕС определил список стран, с которыми рекомендовано открыть границы с 1 июля, Россия, США, Бразилия в него не вошли - заявление Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 09:43
Футбол
Тренер «Сельты» оценил игру Федора Смолова за испанский клуб
Напомним, Смолов защищает цвета "Сельты" с зимы этого года в качестве аренды.
Vprognoze.ru 04:49
Авто
Hyundai представил обновлённый кроссовер Santa Fe
Дизайн передка обновлённого Santa Fe выполнен по аналогии с новой Сонатой, двухэтажный форм-фактор светотехники сохранён, но теперь она "объединена" с решёткой радиатора, а дневные т-образные ходовые огни сверху, получили продолжение в основных блоках фар.
Autorating.ru 09:42
Политика
Разведка США не подтвердила сообщений о России и талибах
Президент США Дональд Трамп не был проинформирован об утверждениях о приписываемых России попытках предлагать афганским боевикам денежные вознаграждения за убийства американских военнослужащих в связи с тем, что данные сообщения не были подтверждены американской разведкой.
ТАСС 08:56
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
RT на русском 09:17
Здоровье
Раскрыта связь между риском заражения коронавирусом и генетикой
Руководитель лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Михаил Чурносов в беседе с ТАСС рассказал, что риск заражения коронавирусом и тяжесть вызванных им заболеваний связана с генетической предрасположенностью человека.
Live24 00:17
Общество
Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России
"Очень высокие значения (температуры - ред.), начиная с 4-5 июля, прогнозируются на европейской территории и на азиатской территории, очаг тепла смещается с Якутии на Красноярск", - добавил Вильфанд.
РИА Новости 06:42
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Шоу-бизнес
Дочке Заворотнюк сожгли волосы в парикмахерской на Рублевке
ТВ Центр вчера в 03:57
Общество
В Пермском крае продлили ограничения до 14 июля
Власти Пермского края продлили ограничения, введенные 2 апреля в целях борьбы с распространением коронавируса, до 14 июля, ограничения касаются проведения культурно-массовых мероприятий, занятий фитнесом, работы физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, а также фудкортов в торговых центрах.
ТАСС 07:59
Происшествия
В Белоруссии отменили смертный приговор в отношении убийцы пенсионеров
Верховный суд Белоруссии отменил смертный приговор в отношении Виктора Скрундика, который обвиняется в убийстве пенсионеров.
Вести.Ru 09:17
Общество
Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях
Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС 06:35
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Интерфакс вчера в 01:14
Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости вчера в 12:19