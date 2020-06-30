Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть повысились по итогам торгов понедельника
Котировки августовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам на 1,21 доллара и составили 39,7 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Транспорт
На трассе «Таврида» открылся участок в 115 км от Керчи до Белогорска
Вестник Кавказа 05:15
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa вчера в 03:49
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа
Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа.
iReactor вчера в 10:40
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Наука
В Британии создали фонарик, улучшающий зрение за 3 минуты в день
Live24 вчера в 08:08
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Энергетика
Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновила рекорд
Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический рекорд во вторник 30 июня третий торговый день подряд — после понедельника 29 июня, и после рекорда в пятницу 26 июня.
Вести.Ru 09:35
Происшествия
Суд смягчил приговор экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову
Мосгорсуд смягчил на четыре месяца — до 13 лет и восемь месяцев лишения свободы — приговор бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову за хищение 14 млрд рублей.
BFM.ru 08:41
Общество
Миллионы россиян лишат права на бесплатную парковку
Новые правила парковки, утвержденные главой правительства в феврале и вступающие в силу 1 июля, лишат права на предоставление бесплатных парковочных мест 3,4 миллиона россиян с III группой инвалидности.
Lenta.ru 10:17
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM вчера в 06:23
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости вчера в 12:19
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Фигурное катание
Медведева вернулась в Россию и прошла тестирование на коронавирус
Bookmaker-ratings.ru 09:43
Политика
Глава МИД Украины заявил, что не будет требовать компенсацию за Крым
Крым сам принял решение войти в состав Российской Федерации и никто не будет за это платить деньги Украине.
Новостной фронт 07:56
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин во вторник, 30 июня, около 14:00 выступит с обращением к россиянам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 05:20
Космос
«Роскосмос» рассмотрит создание многоразовых ступеней для «Ангары»
Российская госкорпорация «Роскосмос» рассматривает вариант создания ракеты-носителя «Ангара-А5ВМ» с многоразовыми ступенями.
Известия 10:17
Политика
Россия не вошла в список стран для снятия запрета на въезд в ЕС
Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля откроются границы ЕС.
РБК 10:11
Общество
В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов
Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:59
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С 1 июля 2020 года на территории РФ вступят в силу три изменения, которые касаются российских водителей.
Новые автомобили 03:48
Происшествия
Курганского экс-замгубернатора осудили на 11 лет за взятки
РИА Новости 08:52
Политика
ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января
Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ вчера в 11:00
Футбол
ПФК ЦСКА объявил о смене технического спонсора
Московский футбольный клуб ЦСКА сообщил о смене технического спонсора команды.
RT на русском вчера в 06:48