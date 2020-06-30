Энергетика
Деловое.ТВЦена на нефть Brent превысила $41 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, поднялась до $41,30 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи на сегодняшнее утро. Котировки поднялись на 1,5% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
Pravda.Ru 11:23
Космос
Международный день астероида отмечается 30 июня
Многие и вовсе уверены - Армагеддон в Западной Сибири - результат таинственных экспериментов великого сербского учёного Николы Теслы, который именно 30-ого июня 1908 года проводил опыты по передаче гигаватт электроэнергии посредством шаровой молнии.
ННТВ 11:42
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 90%
Опубликованы официальные данные Оперативного штаба по наблюдению за народным голосованием Согласно официальных данных, опубликованных сотрудниками Оперативного штаба по контролю за проведением онлайн-референдума, более миллиона жителей Москвы удаленно выразили свое мнение по поводу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Кузьминки 05:35
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Происшествия
Ребенок разбился на стройке в Липецке
В Липецке на строительной площадке разбился девятилетний ребенок. Он упал с третьего этажа недостроенного здания.
Известия 04:08
Игры
Российский геймер показал, каким может быть S.T.A.L.K.E.R. 2
Российский геймер Денис Кудашёв выложил на своём канале в YouTube тизер, в котором показал, как может выглядеть игра S.T.A.L.K.E.R. 2. Пока разработчик, компания GSC Game World, не публикует трейлер, пользователи придумывают собственные варианты.
Чемпионат вчера в 13:07
Общество
В ВОЗ заявили об опасности текущей фазы распространения коронавируса
По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
РИА Новости 11:19
Кино
Марго Робби снимется в шестой части «Пиратов Карибского моря»
Подмосковье Сегодня вчера в 17:27
Политика
Путин выступит с обращением к гражданам
30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета 05:28
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на сборы в 2020 году
Указ подписан президентом Владимиром Путиным. В 2020 году сборы пройдут в ВС РФ, Нацгвардии, органах госохраны и ФСБ.
Пятый канал вчера в 10:29
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ 13:19
Шоу-бизнес
Беременность Меган Маркл испортила свадьбу внучки королевы Елизаветы
Ситуация с беременностью жены принца Гарри разозлила принцессу Евгению и ее мать, поскольку внимание публики было переключено с невесты на Меган Маркл.
Что происходит 07:24
Здоровье
Президент Казахстана предложил вернуть карантин из-за «второй волны» коронавируса
Президент Казахстана вынес выговоры мэрам нескольких городов, в том числе главам Нур-Султана и Алматы Алтаю Кульгинову и Бакытжану Сагинтаеву за очередное обострение ситуации с развитием инфекции, - отмечает телеканал "Дождь".
Новые Известия вчера в 15:20
Футбол
Во время матча между ЦСКА и «Спартаком» на поле выбежала белка
RT на русском 13:47
Политика
Небензя назвал резолюцию США об оружейном эмбарго против Ирана утопией
Проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, истекающего осенью, является утопией и не имеет шансов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
РИА Новости 13:12
Авто
Россияне стали активнее покупать машины
Как пишут «Ведомости», россияне столкнулись с дефицитом автомобилей в автосалонах.
Tvoe-avto.com 13:02
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 14 июля
Режим самоизоляции в Прикамье продлили до 14 июля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
Накануне.Ru 07:51
Общество
В Саратовской области с 1 июля разрешат работу летних кафе
"С 1 июля в Саратовской области разрешена работа летних кафе", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что работа будет возможна только при соблюдении всех необходимых требований, в том числе соблюдения социальной дистанции.
ТАСС 12:50
Экономика
Ряд новых законов начнет действовать в России с 1 июля
Несколько нововведений в российском законодательстве начнут действовать с 1 июля 2020 года.
Политическая Экспертиза 12:46
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Автоспорт
Сироткин вновь стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault
Интерфакс-Спорт 06:47
Футбол
Зобнин высказался о не неназначенном пенальти в ворота ЦСКА
Игрок московского "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота столичного ЦСКА.
Газета.Ru 14:43
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения 16-летней девочки в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней девочки в Саратовской области, ее разыскивают с 26 июня.
ТАСС 11:56
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
Происшествия
На Кубани коронавирусом заразились еще четыре ребенка
В Апшеронском, Кавказском, Северском, Новопокровском, Курганинском и Ейском районах выявлено по два человека, у которых тест на коронавирус дал положительные результаты.
Кубань 24 вчера в 03:53