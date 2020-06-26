Цена на нефть марки Brent поднялась выше $41 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть Brent превысила $41 за баррель

Политика Глава Минобороны Сербии заразился коронавирусом Министр обороны Сербии Александр Вулин получил позитивный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 и находится в самоизоляции, заявило министерство в субботу.

Политика Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian. 861

Технологии Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу Данные 5 млн учащихся и сотрудников онлайн-школы английского языка Skyeng выставлены на продажу в интернете за 40 тыс. руб. 1

Шоу-бизнес Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 14

Общество Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса «При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе. 354

Политика Facebook изменил правило написания названия Киева Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 67

Финансы ВТБ снизил ставку по кредитам наличными для населения ВТБ в пятницу объявил о снижении на 1,4 процентный пункт ставок по кредитам наличными и для рефинансирования. 12

Политика Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине Глава украинского исполнительного комитета нацсовета по реформам Михаил Саакашвили заявил, что чиновники на Украине вытеснили государство, преследуя исключительно свои интересы, а не страны. 111

Общество Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами. 3,3K

Общество Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП. 245

Культура Передачу «Поедем, поедим» о Курской области покажут сегодня Уже сегодня на телеканале НТВ в 14.00 состоится показ выпуска «Поедем, поедим!» о путешествии по Курской области.

Экономика Вкладчики изменили сберегательную тактику Антон Лопатин уверен, что рост валютных депозитов демонстрирует не потребность банков в валюте, а потребность вкладчиков в этом инструменте. 24

Футбол «Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом Клуб получил разрешение от местного Роспотребнадзора и планирует сыграть против тульского "Арсенала" в 24-м туре РПЛ основным составом, кроме тех футболистов, у кого ранее был диагностирован COVID-19. 1

Общество Медицинские маски и лекарства от коронавируса доставят на «Байконур» Пять дополнительных аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты будут доставлены в пятницу, 27 июня, на комплекс "Байконур" спецбортом Госкорпорации "Роскомос", сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.

Общество В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters. 292

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа». 2,4K

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 10