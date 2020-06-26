Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $41 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $41 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Доллар, нефть и коронавирус на 26 июня

Право.рувчера в 04:35

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на август на Лондонской нефтяной бирже 26 июня в 12:00 MSK составил $41.59 за баррель (+$0.54; +1.32%)

АК&Мвчера в 06:11

Торги на биржах открылись ростом цен на нефть

ИА Красная Веснавчера в 02:27

Цены на нефть растут на фоне повышения спроса

News.ruвчера в 01:57

Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:24

Цена на нефть Brent превысила $41 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 03:53

Нефть снова поднялась выше $41 за баррель

REGNUM25 июня в 14:48
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Политика

Глава Минобороны Сербии заразился коронавирусом

Министр обороны Сербии Александр Вулин получил позитивный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 и находится в самоизоляции, заявило министерство в субботу.
РИА Новости 06:53
Происшествия

Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве

Интерфакс 03:26
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Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
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Происшествия

Собчак заявила о нападении на нее во время съемок в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре.
Известия 07:54
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Технологии

Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу

Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу Данные 5 млн учащихся и сотрудников онлайн-школы английского языка Skyeng выставлены на продажу в интернете за 40 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 18:49
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Шоу-бизнес

Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля

Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 06:38
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Общество

Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
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Политика

Facebook изменил правило написания названия Киева

Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
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Финансы

ВТБ снизил ставку по кредитам наличными для населения

ВТБ в пятницу объявил о снижении на 1,4 процентный пункт ставок по кредитам наличными и для рефинансирования.
Вести.Ru вчера в 05:42
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Политика

Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

Глава украинского исполнительного комитета нацсовета по реформам Михаил Саакашвили заявил, что чиновники на Украине вытеснили государство, преследуя исключительно свои интересы, а не страны.
Известия 06:56
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Шоу-бизнес

Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев

Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
Газета.Ru 06:32
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Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
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Общество

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня

По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%.
Российская газета 05:43
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Общество

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
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Культура

Передачу «Поедем, поедим» о Курской области покажут сегодня

Уже сегодня на телеканале НТВ в 14.00 состоится показ выпуска «Поедем, поедим!» о путешествии по Курской области.
ТРК Сейм (Курск) 05:18
Авто

В России введение новых правил автотюнинга перенесено на 2021 год

Дата отодвинута ровно на год — на 1 июля 2021 года.
RuNews24.ru 05:54
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Экономика

Вкладчики изменили сберегательную тактику

Антон Лопатин уверен, что рост валютных депозитов демонстрирует не потребность банков в валюте, а потребность вкладчиков в этом инструменте.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
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Футбол

«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом

Клуб получил разрешение от местного Роспотребнадзора и планирует сыграть против тульского "Арсенала" в 24-м туре РПЛ основным составом, кроме тех футболистов, у кого ранее был диагностирован COVID-19.
Газета.Ru 08:37
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Общество

Медицинские маски и лекарства от коронавируса доставят на «Байконур»

Пять дополнительных аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты будут доставлены в пятницу, 27 июня, на комплекс "Байконур" спецбортом Госкорпорации "Роскомос", сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.
Российская газета вчера в 14:51
Авто

Mercedes-Benz отзовет в России более 4 тыс. автомобилей

Известия вчера в 11:07
Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета вчера в 04:37
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Общество

В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия вчера в 13:24
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Хоккей

Пашнин прокомментировал свой переход в «Металлург»

Сезон КХЛ 2019/2020 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
CT news 25 июня в 15:25
Политика

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия вчера в 15:25
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Путешествия

Туроператоры отменяют июльские туры за рубеж

Туроператор "Интурист" пока аннулирует зарубежные туры с датами вылета до 16 июля.
Интерфакс 06:14
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Происшествия

В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери

Российская газета 08:11
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
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Общество

Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
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Космос

Модуль «Наука» будет запущен к МКС во втором квартале 2021 года

ТАСС 08:07
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