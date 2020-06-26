Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $41 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $41 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Политика
Глава Минобороны Сербии заразился коронавирусом
Министр обороны Сербии Александр Вулин получил позитивный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 и находится в самоизоляции, заявило министерство в субботу.
РИА Новости 06:53
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
Происшествия
Собчак заявила о нападении на нее во время съемок в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре.
Известия 07:54
Технологии
Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу
Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу Данные 5 млн учащихся и сотрудников онлайн-школы английского языка Skyeng выставлены на продажу в интернете за 40 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 18:49
Шоу-бизнес
Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля
Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 06:38
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Политика
Facebook изменил правило написания названия Киева
Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
Финансы
ВТБ снизил ставку по кредитам наличными для населения
ВТБ в пятницу объявил о снижении на 1,4 процентный пункт ставок по кредитам наличными и для рефинансирования.
Вести.Ru вчера в 05:42
Политика
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
Глава украинского исполнительного комитета нацсовета по реформам Михаил Саакашвили заявил, что чиновники на Украине вытеснили государство, преследуя исключительно свои интересы, а не страны.
Известия 06:56
Шоу-бизнес
Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев
Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
Газета.Ru 06:32
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
Общество
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня
По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%.
Российская газета 05:43
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Культура
Передачу «Поедем, поедим» о Курской области покажут сегодня
Уже сегодня на телеканале НТВ в 14.00 состоится показ выпуска «Поедем, поедим!» о путешествии по Курской области.
ТРК Сейм (Курск) 05:18
Авто
В России введение новых правил автотюнинга перенесено на 2021 год
Дата отодвинута ровно на год — на 1 июля 2021 года.
RuNews24.ru 05:54
Экономика
Вкладчики изменили сберегательную тактику
Антон Лопатин уверен, что рост валютных депозитов демонстрирует не потребность банков в валюте, а потребность вкладчиков в этом инструменте.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
Футбол
«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом
Клуб получил разрешение от местного Роспотребнадзора и планирует сыграть против тульского "Арсенала" в 24-м туре РПЛ основным составом, кроме тех футболистов, у кого ранее был диагностирован COVID-19.
Газета.Ru 08:37
Общество
Медицинские маски и лекарства от коронавируса доставят на «Байконур»
Пять дополнительных аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты будут доставлены в пятницу, 27 июня, на комплекс "Байконур" спецбортом Госкорпорации "Роскомос", сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.
Российская газета вчера в 14:51
Авто
Mercedes-Benz отзовет в России более 4 тыс. автомобилей
Известия вчера в 11:07
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета вчера в 04:37
Общество
В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия вчера в 13:24
Хоккей
Пашнин прокомментировал свой переход в «Металлург»
Сезон КХЛ 2019/2020 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
CT news 25 июня в 15:25
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия вчера в 15:25
Путешествия
Туроператоры отменяют июльские туры за рубеж
Туроператор "Интурист" пока аннулирует зарубежные туры с датами вылета до 16 июля.
Интерфакс 06:14
Происшествия
В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери
Российская газета 08:11
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Общество
Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10