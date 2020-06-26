Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $41 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $41 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:24

Нефтяные мировые котировки превысили $41 за баррель

Газета.Ru02:19

Цены на нефть растут на фоне повышения спроса

News.ru01:57

Цена на нефть Brent превысила $41 за баррель

Rambler News Service03:53

Торги на биржах открылись ростом цен на нефть

ИА Красная Весна02:27

Новости кризиса 26 июня: Путин заявил о противниках прямых выплат, 30% курортов не откроются, за налогом для богатых последуют новые реформы

URA.Ru00:00

Мировые цены на нефть поднялись на 3% за сессию

REGNUMвчера в 16:51
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Известия 17:12
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Здоровье

В Пермском крае с июля могут открыть уличные кафе, музеи, детсады

Отмечается, что если в начале следующей недели будет положительная динамика по основным показателям, то с 1 июля разрешение на возобновление деятельности смогут получить уличные кафе и «летники», музеи и выставочные залы, торговые залы площадью до 800 кв. метров, молочные кухни, МФЦ, образовательные учреждения, общественные организации, детские сады.
ИА Красная Весна 15:19
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Общество

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском 15:25
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Кино

Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме

Впервые в истории кинематографа робот сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике "b". Об этом сообщил продюсер проекта.
DailyShow.Ru 12:47
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Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в связи с решением Вашингтона сократить военный контингент в ФРГ с 35 до 25 тысяч человек нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США уже не будут исполнять роль мирового лидера.
Российская газета 21:23
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 24 июня в 00:34
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 14:38
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Кино

Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix

Свободная Пресса 20:24
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Общество

За сутки коронавирусом заразилось рекордное количество американцев

За минувшие сутки в США выявили еще 40 тысяч 870 человек, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2.
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
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Фигурное катание

Тарасова считает, что лучшим тренером сезона является Тутберидзе

Матч ТВ 16:08
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Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
2,8K
Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
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Футбол

Шесть футболистов покинули «Монако»

Французский "Монако" расстался с шестью футболистами. Об этом сообщается на официальном сайте "монегасков".
Газета.Ru 21:16
Общество

Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
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Авто

АвтоВАЗ готовит к выпуску модели на новой платформе Renault-Nissan

Сама платформа не является новой и это CMF-B-LS, а точнее ее новая модификация.
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Политика

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
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Здоровье

Кардиолог дал советы, как перенести жару без вреда для здоровья

В интервью радио Sputnik врач-кардиолог Юрий Беленков рассказал, что резкие перемены погоды вредны для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Online47.ru 21:41
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Армия и оружие

Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане

Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании.
Lenta.ru 17:34
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Культура

Актер отказался озвучивать персонажа из «Гриффинов» из-за цвета кожи

Еще до волнений в США от озвучки роли «небелого» персонажа в «Симпсонах» отказался актер Хэнк Азария. В сериале он был голосом индуса Апу.
Lenta.ru 20:41
Технологии

Появился список игр, оптимизированных для Xbox Series X

В случае Xbox Series X речь идёт о полной совместимости почти со всеми играми для всех поколений Xbox.
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Политика

Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык

Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
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The Last of Us Part II возглавила японский чарт продаж видеоигр

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Авто

В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС

Что происходит 05:10
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Политика

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
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«Оренбург» объяснил отказ играть с «Краснодаром» молодежным составом

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Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
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