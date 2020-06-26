В среду, 24 июня, цены на нефть опустились сразу на 5%, но вечером 25 июня пошли в рост, и торги закрылись в «зелёной зоне». По данным аналитиков агентства CMC Markets, рост трафика сырья зафиксирован в Китае, Европе и США, что указывает на повышение спроса.

Цены на нефть растут на фоне повышения спроса

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