Энергетика
News.ruЦены на нефть растут на фоне повышения спроса
В среду, 24 июня, цены на нефть опустились сразу на 5%, но вечером 25 июня пошли в рост, и торги закрылись в «зелёной зоне». По данным аналитиков агентства CMC Markets, рост трафика сырья зафиксирован в Китае, Европе и США, что указывает на повышение спроса.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 08:22, Ашберн
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Армия и оружие
Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме «Армия-2020»
Новейший прибор для лазерной резки под водой впервые покажут на форуме-выставке "Армия-2020", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
РИА Новости 01:09
Общество
В Омской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Омской области на четверг, число выздоровевших за сутки - 57 человек - превысило число заболевших.
РИА Новости 08:14
Общество
Сайт ЦИК России подвергся DDoS-атаке
«Фиксируем: на сайт ЦИК России идёт DDoS-атака», — говорится в сообщении Центризбиркома в Telegram-канале.
RT на русском 06:36
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Шоу-бизнес
Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
Общество
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
Общество
Минкультуры назвало себя потерпевшей стороной в деле Серебренникова
В деле Кирилла Серебренникова речь идет о причинении крупного ущерба государству, министерство является потерпевшей стороной, заявила глава Минкультуры Ольга Любимова.
BFM.ru 07:33
Общество
Серебренникова признали виновным в хищениях
Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
Наука
Найден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Известия 00:21
Политика
Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил
Ранее правительство Японии сделало представление России из-за проведения геологических исследований в Охотском море в районе Курильских островов.
Коммерсантъ 07:05
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка
Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru 24 июня в 00:02
Экономика
ЦБ запретит расплачиваться картами с истекшим сроком действия
ЦБ в апреле разрешил банкам принимать карты, срок действия которых истек.
РБК 07:47
Игры
Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Газета.Ru вчера в 22:50
Экономика
Васильев рассказал, какая валюта сменит доллар после его краха
Ослабление позиций доллара как мировой резервной валюты изменит направление развития глобальной экономики, рассказал ФБА «Экономика сегодня» главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев.
Экономика сегодня 06:06
Шоу-бизнес
Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля
Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 06:38
Происшествия
Бойцовый пес напал на ребенка в Набережных Челнах
Прокуратура начала проверку по факту нападения собаки на ребенка. Девочка получила значительные травмы лица.
Известия 02:36
Политика
Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС вчера в 11:17
Общество
Памфилова проверит информацию о выигравшей квартиру председателе УИК
Глава ЦИК Элла Памфилова проверит информацию о председателе УИК, выигравшей квартиру в организованной на избирательном участке лотерее.
Газета.Ru 07:10
Наука
В борьбе с раком поможет ультразвук
Evo-rus.com вчера в 20:34
Политика
Европа отказалась открыть границы для россиян с 1 июля
Спешить делать шенгенскую визу пока не стоит - ЕС отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы 1 июля.
Газета.Ru 06:20
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК вчера в 05:52
Политика
Песков прокомментировал попытку двойного голосования по Конституции
Москва, 26 июня 2020, 13:26 — REGNUM Кремль не планирует разбираться с фактами, которые подтверждают возможность неоднократного голосования по поправкам к Конституции России.
REGNUM 06:26
Политика
Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»
Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
Газета.Ru вчера в 13:40
Происшествия
Из-за отказа полицейского выезжать на вызов москвич жестоко убил жену
Пока полицейский решал, ехать ли на вызов, москвич жестоко избивал жену из-за ее желания развестись.
Газета.Ru 08:03
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия вчера в 04:01
Общество
Адвокат Ефремова озвучил требуемую семьей Захарова сумму компенсации
Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, виновником которого стал актер Михаил Ефремов, требуют космические суммы в качестве компенсации.
Известия 06:59