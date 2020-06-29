Энергетика
ГЛАС.RUЦена на нефть Brent превысила $41 за баррель
В ходе торговой сессии нефть марки «Brent» подорожала на 1,5%, превысив 41,5 долларов за баррель. Нефтяная смесь сорта «WTI» выросла в цене на 1%, до 39 долларов. Отметим, что в начале торгов нефтяные котировки опускались в пределах 1,5-2%.
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Политика
ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января
Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
Известия 12:06
Космос
До конца года на орбиту могут вывести шесть спутников «Гонец-М»
До конца 2020 года на орбиту планируется вывести шесть спутников связи «Гонец-М».
Военное дело 03:14
Общество
В ЗАГСах Тульской области разрешили проводить церемонии бракосочетания
Сегодня, 29 июня, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в Указ о введении режима повышенной готовности.
Первый Тульский 09:23
Биатлон
Мужская сборная России по биатлону проведет сбор в Рыбинске
Основной и резервный составы мужской сборной России по биатлону проведут первый предсезонный сбор в Рыбинске Ярославской области.
ТАСС Спорт 10:48
Общество
Бывший премьер Франции приговорен к пяти годам тюрьмы
Третий обвиняемый по делу - Марк Жуло, который занимал депутатское место Фийона в Национальном собрании, пока Фийон находился на посту премьера, получил два года условно и штраф в размере 20000 евро.
SakhaNews 11:58
Общество
Выплаты на детей до 16 лет российские семьи начнут получать с 1 июля
О единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет заявил президент Владимир Путин в ходе очередного обращения к россиянам.
СургутИнтерНовости вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Максим Фадеев, продюсер и композитор, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.
CT news 06:20
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Культура
Киркоров стал прообразом героя нового фильма о Евровидении
Российский певец и продюсер Филипп Киркоров стал прообразом героя для фильма "Евровидение: История огненной саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga).
Piter.tv 04:03
Армия и оружие
Успех российских военных в Сирии ужаснул аналитиков НАТО
Американская аналитическая группа RAND и вовсе считает, что сейчас расклад военных сил в Прибалтийском регионе складывается не в пользу НАТО.
Вечерний курьер 04:16
Культура
Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме
Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
Общество
Конструктор двигателя ракеты Юрия Гагарина умер в США
Национальная служба новостей 05:47
Происшествия
Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко
Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35
Общество
В Белоруссии оценили возможные сроки открытия границы с Россией
Граница между Белоруссией и Россией, закрытая в марте из-за коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа.
RT на русском 11:05
Здоровье
Легкие при коронавирусе могут спасти дешевые лекарства
Заведующая кафедрой терапии факультета фундаментальной медицины МГУ, заведующая отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра, врач-кардиолог Яна Орлова рассказала о том, что самые популярные дешевые лекарства, которые зачастую есть в каждой аптечке, могут спасти легкие от фиброзных изменений.
Live24 06:30
Общество
Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей 10:36
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на шутку Ивана Урганта в адрес Плющенко
Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала шутку шоумена Ивана Урганта, озвученную им в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Metaratings 07:52
Общество
Мишустин выделил банкам 22,5 млрд рублей на льготные автокредиты
Согласно документу, опубликованному на сайте кабинета министров, в целом на реализацию программы правительство выделило 22,5 млрд рублей.
Финансовая газета 05:27
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Общество
В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса
Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 11:58
Общество
Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года
Всероссийскую перепись населения перенесли с октября 2020 на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 11:03
Автоспорт
Команда «Формулы-1» Mercedes показала черную ливрею против расизма
Команда «Формулы-1» Mercedes представила ливрею, которая будет использоваться на болидах команды в сезоне 2020 года.
РБК 06:44
Здоровье
Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц выросла вдвое
Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц увеличилась в два раза, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
RT на русском 06:22
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM 06:23
Общество
В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам
Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 05:33
Футбол
«Барселона» подтвердила трансфер Артура в «Ювентус»
Ранее стало известно, что «Барселона» подпишет контракт с Миралемом Пьяничем, заплатив «Юве» 60 миллионов евро.
REGNUM 11:38
Политика
Лукашенко заявил о понимании Москвой ситуации с банком «Газпрома»
В России понимают причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку), заявил на встрече с представителями Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РБК вчера в 21:35