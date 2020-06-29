Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUЦена на нефть Brent превысила $41 за баррель

В ходе торговой сессии нефть марки «Brent» подорожала на 1,5%, превысив 41,5 долларов за баррель. Нефтяная смесь сорта «WTI» выросла в цене на 1%, до 39 долларов. Отметим, что в начале торгов нефтяные котировки опускались в пределах 1,5-2%.
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Цены на нефть перешли к коррекционному росту после утреннего падения

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Цена нефти Brent перешла к росту и превысила $41,5 за баррель

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Нефть марки Brent торгуется выше $41,5

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Нефть подешевела на фоне роста числа заражений COVID-19

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Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина

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Транспорт

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

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Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
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По словам коллеги Петросяна, Брухунова не подходит именитому артисту.
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Сообщается, что российским дилерам разослали письма, в которых содержится информация о временном прекращении продаж.
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Основной и резервный составы мужской сборной России по биатлону проведут первый предсезонный сбор в Рыбинске Ярославской области.
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Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
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Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

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МВД Белоруссии начало проверку еще одного соперника Лукашенко

Белорусское МВД заявило о начале проверки в отношении Валерия Цепкало, который участвует в выборах президента и является соперником Александра Лукашенко.
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В сентябре на Amazon стартует показ второго сезона сериала «Пацаны»

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Общество

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В Австралии обнаружены кости гигантского вомбата

Стало известно, что британские специалисты проанализировали кости гигантского вомбата, которого совсем недавно обнаружили в Австралии.
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В Свердловской области прошла пробная сдача ЕГЭ без выпускников

Сегодня, 29 июня, в Свердловской области состоялся пробный экзамен в рамках основного периода сдачи ЕГЭ.
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Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

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Культура

Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме

Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
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В громком деле о педофилии в Германии выявили 30 тысяч подозреваемых

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Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
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В Челябинской области возобновят работу летние кафе и фитнес-клубы

Власти в Челябинской области разрешили возобновить работу летних кафе, фитнес-центров и зоопарков с уличными экспозициями с соблюдением санитарных требований, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
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Футбол

Каррера объяснил ошибкой подписку на фанатские страницы ЦСКА в Instagram

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему подписался в Instagram на фанатские аккаунты болельщиков ЦСКА.
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Энергетика

Биржевая цена бензина АИ-95 обновила рекорд

Цена автомобильного бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до 57,7 тыс. руб. за тонну, сообщает ТАСС.
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Политика

В ЦИК не исключили голосование на выборах в течение нескольких дней

Проводить голосование на протяжении нескольких дней на выборах вполне возможно, заявил РБК член ЦИК Евгений Шевченко.
РБК 08:59
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Политика

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
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Общество

В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам

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В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
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Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился

Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
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