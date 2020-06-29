В ходе торговой сессии нефть марки «Brent» подорожала на 1,5%, превысив 41,5 долларов за баррель. Нефтяная смесь сорта «WTI» выросла в цене на 1%, до 39 долларов. Отметим, что в начале торгов нефтяные котировки опускались в пределах 1,5-2%.

Цена на нефть Brent превысила $41 за баррель

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