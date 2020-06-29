Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUЦена на нефть Brent превысила $41 за баррель

В ходе торговой сессии нефть марки «Brent» подорожала на 1,5%, превысив 41,5 долларов за баррель. Нефтяная смесь сорта «WTI» выросла в цене на 1%, до 39 долларов. Отметим, что в начале торгов нефтяные котировки опускались в пределах 1,5-2%.
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Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что появляющиеся фейки в связи с голосованием по поправкам к Конституции являются частью спланированной и хорошо подготовленной акции.
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Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
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Роналду сделал причёску, как у Куадрадо

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжает эксперименты с причёсками.
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Вечером, 29 июня, жители сразу нескольких районов Петербурга пожаловались на неприятный запах гари.
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Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений

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