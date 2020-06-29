Энергетика
ГЛАС.RUЦена на нефть Brent превысила $41 за баррель
В ходе торговой сессии нефть марки «Brent» подорожала на 1,5%, превысив 41,5 долларов за баррель. Нефтяная смесь сорта «WTI» выросла в цене на 1%, до 39 долларов. Отметим, что в начале торгов нефтяные котировки опускались в пределах 1,5-2%.
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Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Происшествия
При пожаре в многоэтажке на западе Москвы погибли два человека
В результате пожара погибли два человека.
Газета.Ru 14:34
Происшествия
Сестрам Хачатурян добавили три тома
Коммерсантъ вчера в 18:04
Киберспорт
В патче 7.27 для Dota 2 исправили баг с работой Blade Mail
CyberSport.ru 03:26
Культура
В Плёсе откроется выставка работ Сальвадора Дали
2 июля в Левитановском культурном центре Плёсского музея-заповедника начнёт свою работу выставка картин Сальвадора Дали.
Inc-news.ru 11:47
Политика
Названо место России в числе наследников США в мировом лидерстве
Наследниками США в мировом лидерстве могут стать Россия, Индия и Китай.
Lenta.ru 15:46
Хоккей
Вариант с поездкой игроков НХЛ на Олимпиаду больше не рассматривается
Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал о ходе переговоров с Национальной хоккейной лиги по поводу участия хоккеистов лиги в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году, отметив, что организации удалось наладить очень хороший диалог с представителями НХЛ.
Советский спорт 16:24
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
Культура
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI
Российская газета 17:19
Политика
Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
Lenta.ru 19:30
Политика
Памфилова считает фейки о голосовании спланированной акцией
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что появляющиеся фейки в связи с голосованием по поправкам к Конституции являются частью спланированной и хорошо подготовленной акции.
RT на русском 19:37
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
Происшествия
Убитых мужчину и женщину обнаружили в квартире в Белгороде
Уголовное дело возбудили в Белгороде в связи c убийством мужчины и женщины, чьи тела были обнаружены в квартире многоэтажного дома в понедельник, 29 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Известия 16:57
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
Известия 12:06
Общество
Медиахолдинг АСТВ вручил подарки очередным победителям викторины «Твой выбор»
Сегодня, 29 июня, очередная моторная лодка уплыла слушателю радио АСТВ Игорю из Южно-Сахалинска.
АСТВ 04:11
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Первый и последний операторы пока отменили путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 27 июня в 12:11
Экономика
Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России до 5,8%
Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5,8% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 11:30
Политика
Twitch временно заблокировал аккаунт Трампа за «разжигание ненависти»
Видеостриминговый сервис Twitch, который принадлежит американскому магнату Джеффу Безосу, принял решение временно заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа из-за его комментариев c "разжиганием ненависти", сообщает Fox News.
Газета.Ru 15:00
Футбол
Роналду сделал причёску, как у Куадрадо
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжает эксперименты с причёсками.
Евро-футбол.ру 15:55
Происшествия
Петербуржцы пожаловались на запах гари
Вечером, 29 июня, жители сразу нескольких районов Петербурга пожаловались на неприятный запах гари.
Телеканал Санкт-Петербург 18:43
Общество
Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений
Министерство считает, что работа этих приложений причиняет «ущерб суверенитету и целостности Индии», а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.
РБК 15:31
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
Общество
Минтруд: пенсии получают более 40 млн россиян
Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила о том, что получателями пенсий в стране оказались 42 миллиона человек.
Live24 07:12
Шоу-бизнес
Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну
По словам коллеги Петросяна, Брухунова не подходит именитому артисту.
iReactor 10:29
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
Как ранее сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев, прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда, который оправдал местного жителя по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.
РИА Новости 17:59
Происшествия
В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник
Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23