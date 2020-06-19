Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск. Таким образом, североморский эталон достиг $42,53 за баррель.
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Политика
Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию
Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в РФ, это неизбежно, но Россия подождет, заявил российский президент Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль.
Rambler News Service 08:14
Технологии
В Minecraft воссоздана Чернобыльская АЭС
Один из геймеров, играющий в Minecraft под ником Janisko, сумел дополнить контент точной копией Чернобыльской АЭС.
Goroday.ru 17:31
Общество
Пушков увидел странности во вспышке коронавируса в Пекине
Москва, 22 июня 2020, 01:43 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции на рынке в Пекине является очень странной, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
REGNUM 18:43
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Политика
Зеленский: Россия не должна вернуться в G7
Глава государства в интервью изданию The Globe and Mail напомнил, что премьер-министр Канады 1 июня заявил, что у России нет шансов вернуться в G7 пока Украина не получит назад все свои территории.
Московский Комсомолец 17:14
Футбол
Мане забыл встать на колено перед игрой с «Эвертоном»
ProstoProSport 16:14
Происшествия
Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии
Утечка топлива из емкости произошла на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии.
Известия 16:20
Единоборства
Олег Тактаров отреагировал на поражение Александра Волкова
Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал поражение Александра Волкова, который на турнире UFC on ESPN 11 в Лас-Вегасе в потенциальном претендентском матче уступил единогласным решением американцу Кертису Блэйдсу.
FightTime.ru 07:34
Музыка
Дуэт из Якутии покорил жюри на американском шоу
Культуромания 18 июня в 14:39
Общество
Число жертв коронавируса в Бразилии приблизилось к 50 тыс. человек
Число летальных случаев среди пациентов с выявленным коронавирусом в Бразилии приблизилось к 50 тыс. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики, опубликованные вечером в субботу, 20 июня.
Известия вчера в 19:26
Общество
Кадыров объявил об очередном смягчении карантинных мер в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу в регионе.
RT на русском 15:21
Наука
Найден биомаркер продолжительности жизни
Live24 19 июня в 07:23
Футбол
«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры
RT на русском 10:04
Общество
Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса
Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда».
Lenta.ru 17:34
Кино
Мультфильм Андрея Хржановского получил приз на фестивале в Анси
Главный приз фестиваля Анси достался мультфильму французского аниматора Реми Шейе "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари" (Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary).
Интерфакс 05:08
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
Шоу-бизнес
Похудевшая Настя Каменских поделилась рецептом стройности
Похудевшая Настя Каменских поделилась рецептом стройности Настя Каменских рассказала об особой системе тренировок.
Экспресс газета 19 июня в 07:31
Футбол
Локомотив — Оренбург 1:0
В середине первого тайма многие болельщики стали покидать трибуны с знак протеста против политики клуба.
Вести.Ru 11:03
Политика
Путин прокомментировал выход республик из состава СССР
Путин назвал причину распада СССР При этом после выхода из состава СССР некоторые республики получили территории, которые раньше принадлежали имперской России.
Sputnik Таджикистан 08:52
Игры
Что показали в геймлейном ролике Baldur’s Gate III
SM News 13:37
Армия и оружие
Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным
«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
REGNUM 02:03
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Музыка
У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия 15:58
Наука
В Индийском океане зарождается новый континент
Континентальная кора наращивается на границах океанов и континентов, в зонах субдукции, т.е. там, где океанические литосферные плиты погружаются в мантию и уходят под континент.
Независимый публицист вчера в 00:40
Авто
Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана
Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня вчера в 15:20
Кино
Джон Фавро раскрыл пасхалку с участием Марка Хэмилла в «Мандалорце»
Создатели сериала «Мандалорец» рассказали о пасхалке с Марком Хэммилом, исполнившим роль Люка Скайуокера в серии фильмов «Звездные войны».
Дни24 вчера в 10:52
Происшествия
Петра Верзилова задержала полиция
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов задержан полицией и доставлен в отделение.
Pravda.Ru 08:28