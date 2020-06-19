Баррель нефти марки WTI с поставкой в июле подорожал до 40 долларов за баррель. На этом фоне небольшой рост по отношению к доллару показал рубль.

Общество За сутки в России коронавирусом заразились 7972 человека За прошедшие сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 7972 человека. Об этом передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Здоровье В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона. 8

Единоборства Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе. 13

Общество В России за сутки выявлено 7600 новых случаев коронавируса По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 17,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 291 тыс. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 312 тыс. человек.

Общество ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет. 212

Культура Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет. 238

Политика Трамп призвал не сносить памятник Рузвельту в Нью-Йорке Вашингтон, 22 июня 2020, 09:17 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал глупостью планы демонтировать памятник 26-му президенту страны Теодору Рузвельту в Ньй-Йорке. 784

Экономика Ведомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников. 23

Политика Песков назвал волнующий Путина вопрос Президента РФ Владимира Путина волнует вопрос доверия к договоренностям с США на фоне истекающего срока действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). 334

Общество Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня. 379

Здоровье В Пермском крае выявили 68 случаев коронавируса В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 68 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе два - посмертно, сообщает оперативный штаб. 19

Политика Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя одну из поправок в Конституцию, которая касается обнуления президентских сроков, заявил, что принятие поправок необходимо стране для того, чтобы глава государства Владимир Путин смог вновь баллотироваться на эту должность. 1

Шоу-бизнес Исхаков после слухов о разводе с Гагариной показал семейное фото Звездный фотограф Дмитрий Исхаков и муж певицы Полины Гагариной после распространившихся в Сети слухов о разводе с артисткой опубликовал в своем профиле архивный кадр супруги с детьми.