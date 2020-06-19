Энергетика
Муксун.fmЦена барреля нефти Brent превысила $42
Баррель нефти марки WTI с поставкой в июле подорожал до 40 долларов за баррель. На этом фоне небольшой рост по отношению к доллару показал рубль.
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Общество
Black Star судится из-за концерта Егора Крида
Газета.Ru 03:16
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
Политика
Президент Сербии объявил о победе своей партии на выборах в парламент
Интерфакс вчера в 19:32
Общество
За сутки в России коронавирусом заразились 7972 человека
За прошедшие сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 7972 человека. Об этом передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
9111.ru 19 июня в 03:54
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
Общество
В России за сутки выявлено 7600 новых случаев коронавируса
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 17,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 291 тыс. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 312 тыс. человек.
Интерфакс 03:35
Общество
ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
Энергетика
Цены на бензин могут резко возрасти с 1 июля
Цены на бензин в России могут вырасти в июле, считает глава Независимого топливного союза Павел Баженов.
ФАН вчера в 06:16
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Политика
Трамп призвал не сносить памятник Рузвельту в Нью-Йорке
Вашингтон, 22 июня 2020, 09:17 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал глупостью планы демонтировать памятник 26-му президенту страны Теодору Рузвельту в Ньй-Йорке.
REGNUM 02:17
Экономика
Ведомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги
Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Газета.Ru 03:48
Политика
Песков назвал волнующий Путина вопрос
Президента РФ Владимира Путина волнует вопрос доверия к договоренностям с США на фоне истекающего срока действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
RuNews24.ru 20 июня в 10:13
Армия и оружие
Переданные Украине американские катера могут усилить «Джавелинами»
ГЛАС.RU вчера в 06:10
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
РИА Новости вчера в 17:25
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку
Вести.Ru вчера в 10:24
Здоровье
В Пермском крае выявили 68 случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 68 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе два - посмертно, сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 20 июня в 03:46
Политика
Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя одну из поправок в Конституцию, которая касается обнуления президентских сроков, заявил, что принятие поправок необходимо стране для того, чтобы глава государства Владимир Путин смог вновь баллотироваться на эту должность.
РБК 03:28
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Шоу-бизнес
Исхаков после слухов о разводе с Гагариной показал семейное фото
Звездный фотограф Дмитрий Исхаков и муж певицы Полины Гагариной после распространившихся в Сети слухов о разводе с артисткой опубликовал в своем профиле архивный кадр супруги с детьми.
Народные новости вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Сын Боярского объяснил «изможденный» вид отца
Сын актера Михаила Боярского Сергей объяснил «изможденный» вид отца, вызвавший беспокойство среди поклонников артиста.
ФАН вчера в 19:52
Здоровье
В Краснодарском крае выздоровели почти 77% заболевших коронавирусом
Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 96,9. Выздоровели 4220 пациентов, в том числе 39 за последние сутки.
Кубанские новости 03:33
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости 20 июня в 10:00
Здоровье
В Екатеринбурге коронавирус подтверждён у 7241 человека
REGNUM вчера в 12:16
Общество
Выйти на пенсию раньше срока смогут россияне
Раньше установленного срока смогут выйти на пенсию граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
РИА ОмскПресс вчера в 20:03
Происшествия
Подозреваемая в убийстве сына астраханка дала признательные показания
Газета.Ru вчера в 07:41