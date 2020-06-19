Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $42 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Происшествия
В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег
Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
РБК вчера в 04:57
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
РИА Новости вчера в 05:23
Политика
В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико
Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
RT на русском 09:47
Общество
Умерла 18-летняя популярная российская блогерша
18-летняя блогерша-миллионница Настя Тропицель погибла, говорится под последним постом в аккаунте девушки в Instagram.
РИА Новости 10:01
Происшествия
Активиста Петра Верзилова задержали в Москве
Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня.
Известия 07:48
Политика
Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты
Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
Общество
В России для матерей и отцов-одиночек предложили ввести новое пособие
Омск здесь 18 июня в 08:52
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Футбол
Локомотив — Оренбург 1:0 (Перерыв)
В середине первого тайма многие болельщики стали покидать трибуны с знак протеста против политики клуба.
Вести.Ru 11:03
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК 19 июня в 09:37
Технологии
В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС
По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com 10:35
Шоу-бизнес
Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми
Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 08:32
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
РИА Новости 07:19
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
Технологии
Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети
В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 вчера в 10:00
Политика
Путин оценил изменения в России за последние 20 лет
Президент РФ Владимир Путин уверен, что Россия кардинально изменилась за последние 20 лет.
ТАСС 06:30
Общество
Бизнес Валерии и Пригожина прогорел
Lenta.ru 10:59
Здоровье
Найден простой продукт, спасающий от смертельной гипертонии
Ранее в волосах нашли два признака приближающегося инфаркта.
Профиль 03:53
Происшествия
В многоэтажном жилом доме в Киеве произошёл взрыв
В жилом доме на востоке Киева произошёл взрыв, в результате которого были разрушены несколько этажей здания.
RT на русском 08:36
Армия и оружие
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
РИА Новости вчера в 07:51
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
Общество
Российские бизнесмены внесли залог за экс-президента Армении Кочаряна
Президент ГК «Ташир» Самвел Карапетян, гендиректор «Монарха» Сергей Амбарцумян, бизнесмен Геннадий Степанян и АФК «Система» внесли залог за бывшего главу Армении Роберта Кочаряна.
Компания вчера в 10:04
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Политика
Суд разрешил публикацию книги Болтона о Трампе
Суд в США разрешил публикацию книги бывшего советника главы Белого дома Дональда Трампа, несмотря на возражения американских властей.
Взгляд.ру вчера в 11:01
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40