Цена на нефть марки Brent поднялась выше $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель

Общество Умерла 18-летняя популярная российская блогерша 18-летняя блогерша-миллионница Настя Тропицель погибла, говорится под последним постом в аккаунте девушки в Instagram. 206

Происшествия Активиста Петра Верзилова задержали в Москве Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня. 223

Политика Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята. 7,6K

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 421

Футбол Локомотив — Оренбург 1:0 (Перерыв) В середине первого тайма многие болельщики стали покидать трибуны с знак протеста против политики клуба.

Экономика Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко 18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова. 20

Технологии В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает. 7

Шоу-бизнес Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram. 1

Происшествия Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой. 454

Технологии Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения. 11

Политика Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин. 11

Общество Российские бизнесмены внесли залог за экс-президента Армении Кочаряна Президент ГК «Ташир» Самвел Карапетян, гендиректор «Монарха» Сергей Амбарцумян, бизнесмен Геннадий Степанян и АФК «Система» внесли залог за бывшего главу Армении Роберта Кочаряна. 92

Политика Суд разрешил публикацию книги Болтона о Трампе Суд в США разрешил публикацию книги бывшего советника главы Белого дома Дональда Трампа, несмотря на возражения американских властей. 18