Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $42 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Происшествия
Активиста Петра Верзилова задержали в Москве
Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня.
Известия 07:48
Общество
В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Обновление вышло несмотря на то, что компания прекратила официальную поддержку этой операционной системы еще в начале текущего года.
Evo-rus.com 06:36
Политика
На Украине обнаружили тайник бандеровцев 70-летней давности
Львов, Украина, 21 июня 2020, 11:16 — REGNUM Тайник, в котором находились документы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) 70-летней давности, обнаружили на территории Львовской области Украины.
REGNUM 04:16
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Шоу-бизнес
Волочкова пришла в храм с оголенной грудью и разозлила россиян
Один из снимков, сделанных женщиной, разозлил россиян: на нем видно, что она пришла в храм с оголенной грудью.
Lenta.ru 11:59
Происшествия
Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве
Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
Путешествия
На Бали планируют принимать туристов в сентябре
Власти Бали планирует вновь открыть границы для иностранных туристов в сентябре, сообщает Jakarta Globe.
РИА Новости 04:09
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
Футбол
Между Роналду и Сарри произошел конфликт перед финалом Кубка Италии
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вступил в конфликт с главным тренером команды Маурицио Сарри перед финалом Кубка Италии против "Наполи", сообщает La Gazzetta Dello Sport.
Газета.Ru 08:08
Футбол
«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры
«Сельта» одержала крупную победу над «Алавесом» в матче 30-го тура испанской футбольной Примеры.
RT на русском 10:04
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Футбол
Тульский «Арсенал» уступил «Спартаку»
Футболисты тульского "Арсенала" в 23-м туре чемпионата России уступили дома московскому "Спартаку" - 2:3.
Тульские Известия вчера в 12:41
Происшествия
В Германии 19 полицейских пострадали в результате беспорядков
В центре Штутгарта произошли беспорядки, в результате которых пострадали 19 полицейских.
RT на русском 11:32
Общество
В США заменят название эскимо из-за толерантности
Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
BFM.ru вчера в 03:25
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Авто
Минпромторг предоставил россиянам скидки от 10 до 25% на покупку авто
Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (причем достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
Автоновости дня 11:55
Армия и оружие
Президент Египта заявил о готовности к военному вторжению в Ливию
По словам Фаттаха ас-Сиси, Египет намерен вооружать и тренировать ливийские племена, оказывать им военную поддержку, если те попросят.
RuNews24.ru 03:21
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Здоровье
Мясников назвал снижающие холестерин продукты-лекарства
Известный ведущий, кардиолог и врач общей практики Александр Мясников перечислил продукты для снижения уровня холестерина в крови.
Московский Комсомолец 08:25
Наука
Ученые создали ингалятор для самостоятельного лечения коронавируса
Открытый Нижний 11:02
Общество
Мосводосток назвал причину подтопления на Варшавском шоссе
Мосводосток назвал причиной подтопления на Варшавском шоссе обильные осадки и перегрузку водосточных сетей, сообщила РИА Новости пресс-служба Мосводостока.
РИА Новости вчера в 12:41
Здоровье
Кто наиболее подвержен заражению коронавирусом: влияют расовые гены
В Тыве, несмотря на бедность региона, по официальным данным, порядка 15% жителей сдали тесты.
Московский Комсомолец 12:32
Энергетика
Биржевая цена бензина Аи-95 бьет рекорды второй день подряд
Цена бензина Аи-95 второй день подряд обновляет исторический максимум.
Газета.Ru 18 июня в 15:06
Теннис
Рублев победил Зверева и вышел в финал турнира в Хорватии
Россиянин Андрей Рублев вышел в финал выставочного турнира Adria Tour в Хорватии.
Спорт-Экспресс 11:08
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК вчера в 06:29