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Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:25
ИА Красная Весна

Цены на нефть марки WTI поднялись выше $41 за баррель

ИА Красная Весна01:15
Газета.Ru

Нефть подорожала на 3%

Газета.Ruвчера в 14:44
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

ТАССвчера в 14:21
REGNUM

Нефть WTI подорожала до $41 за баррель

REGNUMвчера в 16:19
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 11:49
Право.ру

Доллар, нефть и коронавирус на 17 сентября

Право.рувчера в 04:21

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации», — говорится документе.
Известиявчера в 04:53
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В программе сельской ипотеки могут появиться новые правила

В письме речь идет о программе «Сельская ипотека», которая, по мнению авторов, «включает в себя ряд ограничений и нормативно-правовых пробелов, которые являются тормозящими факторами для развития отрасли».
Долг.рф02:34

Посольство РФ потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у властей США объяснений по поводу репортажа телеканала Эн-Би-Си, в котором упоминается поддержка со стороны Штатами "украинских подразделений" в Крыму.
Вести.Ru00:55
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Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста

"Евгений Савченко проинформировал участников встречи (с руководителями органов власти региона) о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 11:45
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Лавров допустил совершение Тихановской уголовного преступления

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призывала представителей белорусских силовых структур к измене родине, что может являться уголовным преступлением, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI.
Ведомостивчера в 13:07
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