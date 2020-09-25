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Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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Банки.ру

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов четверга

Банки.ру01:07
Росбалт

Цены на нефть растут, Brent превысила $42 за баррель

Росбалт02:59
RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:23
REGNUM

Цены на нефть Brent стремительно приближаются к $43

REGNUM03:27
ГЛАС.RU

Наблюдается рост цен на Brent

ГЛАС.RU02:00
ИА Красная Весна

Цены на нефть марки WTI поднялись выше $40 за баррель

ИА Красная Весна01:00
ПРАЙМ

Нефть дорожает в надежде на восстановление спроса

ПРАЙМ01:13

Власти Москвы направили компаниям рекомендации по переходу на удалёнку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удалённую работу», — говорится в сообщении.
Власти Москвы направили компаниям рекомендации по переходу на удалёнку
RT на русскомвчера в 11:21
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Как полтора века назад: британский спецназ высадился у крымских границ

Боевые задачи на юго-востоке Николаевской области выполняют несколько сотен британских десантников, в том числе из элитного армейского подразделения Pathfinder Platoon (спецназ разведки, действующий за передовой линией фронта).
Труд17:10

Беглов пообещал установить памятник умершим от COVID медикам

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг, 24 сентября, в эфире телеканала «78» заявил, что власти города найдут место и средства для установки памятника медицинским работникам, умершим от коронавирусной инфекции.
Известия19:21