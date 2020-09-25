«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удалённую работу», — говорится в сообщении.
Боевые задачи на юго-востоке Николаевской области выполняют несколько сотен британских десантников, в том числе из элитного армейского подразделения Pathfinder Platoon (спецназ разведки, действующий за передовой линией фронта).
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг, 24 сентября, в эфире телеканала «78» заявил, что власти города найдут место и средства для установки памятника медицинским работникам, умершим от коронавирусной инфекции.