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Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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Росбалт

Цены на нефть растут, Brent превысила $42 за баррель

Росбалт02:59
RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:23
ИА Красная Весна

Цены на нефть марки WTI поднялись выше $40 за баррель

ИА Красная Весна01:00
Телеканал 360°

Аналитики сообщили о росте мировых цен на нефть

Телеканал 360°05:46
ПРАЙМ

Нефть дешевеет на опасениях вокруг перспектив спроса на сырье

ПРАЙМ06:52
Банки.ру

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов четверга

Банки.ру01:07
REGNUM

Нефть WTI вернулась к $40 за баррель

REGNUMвчера в 14:44

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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Сбербанк утвердил выплату рекордных для российского рынка дивидендов

Объем выплат Сбербанка соответствует 50% его чистой прибыли по МСФО за прошлый год, подобный уровень отсечения для дивидендов к кредитной организации применяется впервые (Минфин настаивает, чтобы госкомпании направляли на вознаграждение акционеров половину чистой прибыли).
РБК05:18
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Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
149

ЕС не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

В Евросоюзе считают, что прошедшая в среду инаугурация Александра Лукашенко лишена демократической легитимности, а также ведет к разрастанию кризиса, который начался после президентских выборов в Белоруссии.
Общественное телевидение Россиивчера в 04:34
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