ЕС не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

В Евросоюзе считают, что прошедшая в среду инаугурация Александра Лукашенко лишена демократической легитимности, а также ведет к разрастанию кризиса, который начался после президентских выборов в Белоруссии.