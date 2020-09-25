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Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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Телеканал 360°

Аналитики сообщили о росте мировых цен на нефть

Телеканал 360°05:46
Росбалт

Котировки Brent и WTI снижаются на опасениях по поводу спроса

Росбалт07:48
ИА Красная Весна

Цены на нефть марки WTI поднялись выше $40 за баррель

ИА Красная Весна01:00
RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:23
ПРАЙМ

Нефть дешевеет на опасениях вокруг перспектив спроса на сырье

ПРАЙМ06:52
Банки.ру

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов четверга

Банки.ру01:07
REGNUM

Нефть WTI вернулась к $40 за баррель

REGNUMвчера в 14:44

Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.
РИА Новости07:30
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Fahrenheit выпустят на PlayStation 4 в юбилейном коробочном издании

Компания Meridiem Games в сотрудничестве с французской студией Quantic Dream готовит особое коробочное издание Fahrenheit: 15th Anniversary Edition для PlayStation 4. Выпуск приурочат к пятнадцатилетию культового приключения Дэвида Кейджа Fahrenheit: Indigo Prophecy.
Игромания.ру08:15

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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Греф заявил, что Сбербанк займётся медициной

Москва, 25 сентября 2020, 15:06 — REGNUM Сбербанк проявляет к медицине большой интерес, однако в первую очередь его интересуют сервисы и программные решения, а не полноценные фармацевтические производства.
REGNUM08:06