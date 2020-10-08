Накануне главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, что рост числа случаев заражения коронавирусом в России будет фиксироваться еще две-три недели, затем ожидается стабилизация ситуации, спад заболеваемости продлится до конца января.
Бывший канцлер Германии, представитель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер собирается подать в суд на немецкое издание Bild, недавно опубликовавшее интервью с оппозиционером Алексеем Навальным.
Вашингтон, 8 октября 2020, 08:43 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина вызывают больше доверия у главы Белого дома Дональда Трампа, чем сообщения американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы в США.
После обнародования отношений со своим 50-летним любовником, с которым Анастасия пребывала в незаконной интимной связи более года, девушка получила черепно-мозговую травму, информирует «Комсомольская правда».
Сегодня вечером AMD представит настольные процессоры Ryzen нового поколения, основанные на архитектуре Zen 3. Согласно имеющейся номенклатуре, они должны были бы называться Ryzen 4000, но недавно появились слухи, что AMD наконец-то приведёт все свои линейки к общему знаменателю, поэтому настольные новинки будут называться Ryzen 5000.
«По уточненной информации три человека погибли и еще 14 пострадали, среди них 10 детей в результате ДТП с участием грузовых автомашин и школьного микроавтобуса у села Рыбалко, Кизлярского района», — сообщили в региональном Минздраве.
Глава Крыма Сергей Аксенов дополнил мартовский указ "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" требованием к предпринимателям не обслуживать потребителей без средств индивидуальной защиты - масок и респираторов.