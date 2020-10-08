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Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель

Rambler News Service03:10
REGNUM

Нефть не оставляет попыток роста

REGNUM03:00
Росбалт

Стоимость нефти Brent сумела подняться выше $42 за баррель

Росбалт02:59
ПРАЙМ

Цены на нефть растут в рамках коррекции

ПРАЙМ01:46
RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:08
Банки.ру

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов среды

Банки.ру01:07
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель

Деловое.ТВ02:00

Попова сообщила об усложнении ситуации с коронавирусом в России

Накануне главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, что рост числа случаев заражения коронавирусом в России будет фиксироваться еще две-три недели, затем ожидается стабилизация ситуации, спад заболеваемости продлится до конца января.
Попова сообщила об усложнении ситуации с коронавирусом в России
Известия02:37

Экс-канцлер Германии подаст в суд из-за обвинений Навального

Бывший канцлер Германии, представитель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер собирается подать в суд на немецкое издание Bild, недавно опубликовавшее интервью с оппозиционером Алексеем Навальным.
Национальная служба новостей02:32

Харрис обвинила Трампа в большем доверии Путину, чем разведке США

Вашингтон, 8 октября 2020, 08:43 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина вызывают больше доверия у главы Белого дома Дональда Трампа, чем сообщения американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы в США.
REGNUM01:43

Любовница Тарзана получила черепно-мозговую травму после встречи с ним

После обнародования отношений со своим 50-летним любовником, с которым Анастасия пребывала в незаконной интимной связи более года, девушка получила черепно-мозговую травму, информирует «Комсомольская правда».
Что происходит03:11

AMD подтвердила название новых процессоров Ryzen, которые будут представлены сегодня

Сегодня вечером AMD представит настольные процессоры Ryzen нового поколения, основанные на архитектуре Zen 3. Согласно имеющейся номенклатуре, они должны были бы называться Ryzen 4000, но недавно появились слухи, что AMD наконец-то приведёт все свои линейки к общему знаменателю, поэтому настольные новинки будут называться Ryzen 5000.
iXBT.com02:18

В Ивановской области 710 миллионов рублей пойдёт на ремонт поликлиник

В ходе заседания Общественной палаты губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский сказал, что представители младших возрастных групп более часто бывают в поликлиниках, нежели взрослые.
ГЛАС.RUвчера в 12:57

Число пострадавших в ДТП в Дагестане выросло до 14 человек

«По уточненной информации три человека погибли и еще 14 пострадали, среди них 10 детей в результате ДТП с участием грузовых автомашин и школьного микроавтобуса у села Рыбалко, Кизлярского района», — сообщили в региональном Минздраве.
Ведомостивчера в 15:10

В Крыму официально запретили обслуживать потребителей без масок

Глава Крыма Сергей Аксенов дополнил мартовский указ "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" требованием к предпринимателям не обслуживать потребителей без средств индивидуальной защиты - масок и респираторов.
Российская газета03:08