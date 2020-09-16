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РБК
РБК

Цена нефти Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 сентября

Максимальное значение в ходе торговой сессии составило $42,03. В последний раз нефть Brent торговалась выше $42 за баррель 8 сентября. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с исполнением в октябре подорожал на 3,91%, до $39,78 за баррель.В источнике
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АК&М

Фьючерс на нефть Brent на ноябрь повысился на 4.17%

АК&М02:41
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах перешли к снижению

ИА Красная Весна01:40
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 17 сентября

RT на русском01:09
URA.Ru

Новости кризиса 17 сентября. В России сократят расходы на маткапитал и повысят налоги

URA.Ru00:00
REGNUM

Нефти не удалось развить восходящее ралли

REGNUM02:59
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 13:16
Право.ру

Доллар, нефть и коронавирус на 16 сентября

Право.рувчера в 05:11

Ушедшая с почестями в отставку алтайская чиновница попала под следствие

Следственный комитет РФ Sledcom.ru Как уже сообщало ИА REGNUM, о кадровых изменениях в правительстве Алтайского края стало известно 21 августа 2020 г.: тогда чиновники пояснили уход Ирины Долговой личными обстоятельствами.
Ушедшая с почестями в отставку алтайская чиновница попала под следствие
REGNUM02:56

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Кравчук рассказал о споре с Грызловым

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук рассказал, что во время переговоров вынудил российского коллегу Бориса Грызлова извиниться и признать неподконтрольные Киеву территории Донбасса частью Украины.
Lenta.ru02:09
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Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польша намерена арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный при крушении самолета с польской правительственной делегацией во главе с президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РИА Новости03:29
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Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что направит в Генпрокуратуру письмо по поводу разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ об осквернении православного источника в Калининграде, которые, по его мнению, очерняют чеченцев.
РИА Новости17:38
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В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального

В Европарламенте призвали "внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального".
РИА Новости03:13
1,2K

Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, который одобрило правительство, предполагает оптимизацию на 10% всех "незащищенных" статей бюджетных расходов вместе с сокращением госпрограммы вооружений на 5%. Дополнительной мерой по уменьшению бюджетных расходов будет "пропуск" в 2021 году ежегодной индексации зарплат чиновников.
Газета.Ru02:45
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Продажи новых автомобилей в ЕС за январь-август упали на 32%

Продажи новых автомобилей в Европейском союзе (ЕС) с января по август включительно сократились на 32% в годовом выражении, до 6,124 миллиона штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).
ПРАЙМ02:26