Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $42 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Рост цен на нефть продолжает замедляться из-за опасений относительно экономики

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Цена нефти Brent превысила $42 после мониторингового комитета ОПЕК+

РБК19 июня в 02:34
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Происшествия

Молния ударила посетителей московского парка «Коломенское»

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Общество

Путин наградил пятерых врачей званиями Героев труда

Своим указом президент наградил этим высоким званием пятерых врачей: главврача клиники в Коммунарке Дениса Проценко, главврача 52-й больницы Марьяну Лысенко, главврача питерской Покровской больницы Марину Бахолдину, главврача нижегородской больницы №29 Юлию Гаревскую и врача Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирину Коваль.
Российская газета 03:34
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Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
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Происшествия

Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне

Газета.Ru вчера в 12:46
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Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Миннеаполисе

В Миннеаполисе (штат Миннесота) неизвестный открыл стрельбу, из-за чего пострадали 12 человек. Об этом написала городская полиция в Twitter.
Газета.Ru 04:32
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Происшествия

В Киеве взорвался газ в жилом доме, есть погибший

В Дарницком районе Киева в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Коммерсантъ 04:35
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Футбол

«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса

РБК вчера в 17:19
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Энергетика

Цена 95-го бензина на бирже побила исторический рекорд

Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарнo-сырьевой бирже c начала лета выросла на 10%, до 56,7 тыс. рублей за тонну, согласно данным площадки.
Известия 17 июня в 17:03
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Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Общество

Коронавирус выявили в двух новых территориях Кузбасса

По данным управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, за минувшие сутки в Кузбассе выявили 75 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе по одному в Юргинском МО и Яйском МР, где ранее COVID-19 не был зарегистрирован.
Газета Кемерова 04:38
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Экономика

Эксперты дали пенсионерам советы, как инвестировать без риска

Как старшее поколение может инвестировать без риска, РИА Новости рассказали эксперты в области финансовой грамотности.
РИА Новости 18 июня в 21:11
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Единоборства

Дана Уайт раскритиковал Блейдса после победы над Волковым

Российский тяжеловес Александр Волков потерпел второе поражение в UFC в карьере, уступив американцу Кертису Блейдсу на турнире в Лас-Вегасе.
Газета.Ru 03:43
Общество

Менее тысячи случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

За минувшие сутки в столице было выявлено 968 новых случаев коронавируса. Это самый низкий показатель с 9 апреля.
Вечерняя Москва 03:46
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Общество

Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что результат его теста на антитела оказался отрицательным.
Коммерсантъ вчера в 20:19
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Футбол

«Рубин» одержал волевую победу на Урале

Татар-информ вчера в 09:05
Общество

Состоялся релиз The Last of Us: Part II

Матч ТВ 19 июня в 01:14
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Происшествия

В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента

Российская газета вчера в 05:18
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Футбол

О чём говорили после крупной победы «Зенита» над ЦСКА в матче РПЛ

RT на русском вчера в 18:22
Здоровье

Детский сад, в котором выявлено подозрение на COVID-19, закрыт на карантин

8 июня ребенку был проведен тест на COVID-19, но родители, не дождавшись результата, определили его в дежурную группу, предоставив документы о прохождении медосмотра.
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
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Происшествия

В Свердловской области столкнулись четыре автомобиля

Столкновение четырех автомобилей произошло в воскресенье на 43-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области.
ТАСС 03:12
Общество

Несколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней

ЦОДД Москвы сообщает о сильном подтоплении на нескольких улицах, расположенных на юге столицы.
Интерфакс вчера в 09:06
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Политика

Глава Туркменистана не приедет на парад Победы в Москве

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре сообщил президенту России Владимиру Путину, что не сможет 24 июня приехать в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Rambler News Service 19 июня в 14:16
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Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС вчера в 02:03
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Политика

Пушков заявил о гибели американского мифа

Непрекращающиеся волны протестов и погромы, которые происходят в США, доказывают, что время Штатов закончилось, а миф о «граде на холме» мертв.
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Политика

Митинг Трампа в Оклахоме собрал всего половину стадиона

Первый предвыборный митинг Трампа после двух с половиной месяцев перерыва из-за коронавируса Белый дом назвал празднованием великого возвращения Америки.
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Шэрон Стоун показала свое архивное фото и удивила фанатов

Американская актриса Шэрон Стоун показала свое архивное фото и удивила фанатов. Черно-белый снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 19 июня в 09:08
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Армия и оружие

БТР-82А сохранил жизнь бойцам после взрыва мощного фугаса в Сирии

После мощного взрыва бронемашине был нанесен незначительный ущерб, а находящиеся внутри бойцы не пострадали.
Российская газета 19 июня в 07:10
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Наука

Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса

Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:57
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