Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск. Таким образом, североморский эталон достиг $42,53 за баррель.
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Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель

Газета.Ru09:48

Рост цен на нефть продолжает замедляться из-за опасений относительно экономики

ПРАЙМ13:33

Цена нефти Brent превысила $42 после мониторингового комитета ОПЕК+

РБК02:34

Нефть приближается к $43 за баррель

REGNUM10:13

Цены на нефть растут, реагируя на твердость позиции ОПЕК+ в отношении исполнения обязательств странами-участницами соглашения

Neftegaz.ru04:09

Рост котировок Brent и WTI замедлился

Росбалт08:24

Цена нефти Brent превысила $42 за баррель

ТАССвчера в 23:33
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Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
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Общество

Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes 02:04
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Общество

Девяностый этаж башни в «Москва-Сити» продали за 1 млрд рублей

Коммерсантъ 19:59
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Происшествия

В Новосибирске загорелось офисно-торговое здание

Офисно-торговое здание загорелось на площади порядка 200 квадратных метров в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 11:17
10
Общество

Сын Никиты Хрущева скончался в США

В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев.
Известия вчера в 16:55
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Общество

В Крыму обнаружили крупные запасы пресной воды

Ученые обнаружили в горах Крыма большие запасы подземных пресных вод.
BFM.ru 19:44
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Происшествия

В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика

Коммерсантъ вчера в 08:56
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Футбол

Мостовой: Заболотный забил детям и радуется — это его уровень

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (10:1). Нападающий забил два гола.
Metaratings 15:59
Политика

Указ Путина о голосовании 1 июля оспорили в Верховном суде

Верховный суд зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции, сообщает «Интерфакс».
Право.ру вчера в 02:27
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Политика

Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
РИА Новости 18:56
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Финансы

Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5%

Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новости 18:21
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце запретила банде фанатов Прилучного упоминать свое имя

Муцениеце гневалась недолго и извинения приняла, правда, попросила «банду» фанатов экс-супруга навсегда забыть ее имя и больше никогда его не упоминать.
Невские Новости 08:28
Здоровье

Восемь врачей из Петербурга стали победителями всероссийского конкурса

19 июня Минздрав России подвел итоги Всероссийского конкурса врачей. Среди победителей оказались восемь медиков из Северной столицы.
Петербургский дневник 15:13
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Политика

Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона

Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
Газета.Ru 16:38
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Общество

Расшифрован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

Как пишет China Economic Net со ссылкой на газету Beijing Daily, опубликован геном коронавируса, обнаруженного во время вспышке на рынке, (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном, найденный в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03).
Известия 01:47
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Политика

В США отказали авиакомпаниям КНР в полётах

Министерство транспорта США отклонило запросы китайских авиакомпаний на выполнение рейсов между США и КНР.
RT на русском 19:48
Здоровье

Врач рассказал о пользе и вреде фейсбилдинга

Телеканал 360° вчера в 05:37
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов рассказал о разводе с Аленой Гавриловой

Певец и предприниматель Эмин Агаларов (сценический псевдоним – Emin) в интервью Алене Жигаловой на YouTube впервые рассказал о том, что расстался с супругой Аленой Гавриловой до введения режима самоизоляции, и добавил, что некоторые эту ситуацию «мерят постами в Instagram».
Московский Комсомолец вчера в 06:49
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Космос

SpaceX построит плавучий космодром

SpaceX планирует отправлять с данного космодрома свои новые ракеты на Луну, Марс, а также он будет использоваться для осуществления гиперзвуковых путешествий на земле.
Ореанда-Новости 17 июня в 08:32
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Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова собирается взять мать под свою опеку

Недавно дочь актера Михаила Ефремова рассказала о проблемах с алкозависимой матерью, актрисой Ксенией Качалиной.
Что происходит 07:55
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Происшествия

Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю

Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости 17 июня в 22:24
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Здоровье

Мясников назвал признаки опасной головной боли

Мясников отметил, что в остальных случаях беспокоиться из-за головной боли не нужно, поскольку в той или иной мере она появляется у всех и может быть последствием усталости, неправильного положения головы, недостатка сна.
Известия 18:38
5
Происшествия

В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница

Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28
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Гаджеты

Battlefield V запустили на встроенной карте Intel Xe с частотой 30 FPS

Игромания.ру вчера в 04:54
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Происшествия

В Карачаево-Черкесии нашли мертвыми двух пропавших детей

РБК 08:59
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Политика

Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского

В России учредили орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Указ Президента страны Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.
Татар-информ 14:02
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Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

РИА Новости 14:39
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Интернет

«Тинькофф» запустит мессенджер внутри приложения

В Банке «Тинькофф» намерены запустить мессенджер внутри своего приложения.
TechFusion 15:34
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Авто

Продажи LADA в ЕС упали более чем в 2 раза

Европейские продажи LADA, чей уход из ЕС официально подтвердился пару недель назад, в мае снизились в 3,2 раза и составили 128 единиц.
Автоновости дня 17 июня в 03:44
16
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль

Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:22
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Как работают Яндекс.Новости?
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