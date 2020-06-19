Энергетика

REGNUMREGNUMНефть Brent приближается к отметке $42

Москва, 19 июня 2020, 08:15 — REGNUM Баррель нефти марки Brent 18 июня подорожал на 2,37%, до $41,46. Несмотря на повышение курса доллара цена на нефть выросла, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Какого-либо информационного повода за ростом не наблюдалось.
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