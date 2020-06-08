Энергетика
КомпанияЦена на Brent превысила 43 доллара за баррель
По данным на 07:55 по Москве, нефть Brent на лондонской бирже ICE торгуется по 43,19 доллара за баррель, прибавив в цене 1,6% с окончания предыдущей сессии. Фьючерсы на WTI подорожали на 0,66% — до 40,21 доллара за баррель.
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Общество
Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса был добровольным
Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса осуществлялся на добровольной основе, сообщает российское Минобороны.
RT на русском 22:26
Экономика
Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы
Российские власти готовят законопроекты с новыми льготами для пенсионеров.
Что происходит 14:25
Здоровье
В Сахалинском сосудистом медцентре зафиксировали вспышку коронавируса
Сахалинские врачи во вторник диагностировали коронавирусную инфекцию у 22 человек, 21 из которых - пациенты областного сосудистого центра.
ТАСС вчера в 23:19
Общество
В Приангарье число случаев COVID-19 превысило три тысячи
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Приангарье остается сложной, общее число выявленных случаев превысило три тысячи, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
РИА Новости вчера в 07:47
Происшествия
Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
Происшествия
Михаила Ефремова официально задержали
Московский Комсомолец 11:52
Политика
Стало известно о планах Трампа по реформе полиции в США
Вашингтон, 10 июня 2020, 06:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп представит ряд инициатив по реформированию полиции страны 11 июня, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.
REGNUM 23:18
Общество
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru 18:38
Происшествия
Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП
Михаил Ефремов тяжело переживал смерть матери и своей коллеги Галины Волчек, рассказала жена артиста Софья Кругликова.
РИА Новости 08:55
Космос
Новый способ поиска жизни на Марсе нашли российские ученые
Smolnarod.ru 07 июня в 07:22
Политика
Румыния обвинила Россию в «агрессивном поведении»
Власти Румынии подготовили проект национальной стратегии обороны государства на 2020–2024 годы, в котором говорится об «агрессивном поведении» России и «действиях по милитаризации Черноморского региона».
РБК 15:41
Происшествия
Видеозапись допроса Ефремова появилась в Сети
Видеосъёмка части проведённого на следующий день после смертельного ДТП допроса актёра Михаила Ефремова опубликована в Интернете.
News.ru 21:06
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Политика
В Гааге заявили о непредоставлении Киевом данных с радаров по MH17
Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году, заявил в ходе судебного заседания нидерландский прокурор Тейс Бергер.
RT на русском 08:07
Космос
Электрический ракетный двигатель СПД-140Д показал новые возможности
«В ходе испытаний подтверждена возможность функционирования двух СПД-140Д от одного катода, а также возможность работы одного двигателя от катода рядом стоящего двигателя, что расширяет возможности двигательной установки», — отмечается в сообщении.
3DNews вчера в 08:48
Футбол
Арустамян: «В понедельник Вагнер Лав объявит о переходе в ЦСКА»
Евро-футбол.ру 07 июня в 09:37
Общество
Глава Приморья отчитался о работе в 2019 году
Владивосток, 10 июня 2020, 05:52 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко 10 июня представил депутатам Законодательного собрания ежегодный отчёт о собственной деятельности и работе краевой администрации за 2019 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
REGNUM 22:52
Армия и оружие
Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео
Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии.
Деловое.ТВ 07 июня в 03:00
Общество
В Китае решили главную проблему Tesla
Lenta.ru 08:16
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:25
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для торговли
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что снимает запрет на работу непродовольственных магазинов.
Газета.Ru вчера в 12:27
Общество
Эксперты выскажут мнение о необходимости поправок в Конституцию
Пишем историю вместе- 1 июля в стране пройдет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Вести Татарстан 16:57
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК 21:31
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 06:19
Здоровье
Главврач барнаульского роддома: Приоритетом является высокое качество медпомощи
Главный врач барнаульского родильного дома №2, член комитета по социальной политике гордумы Людмила Ананьина уверена, что общероссийское голосование по одобрению поправок в Основной закон страны необходимо.
Алтайская правда 23:14
Экономика
МВФ одобрил Киеву кредит в $5 млрд
Международный валютный фонд (МВФ) одобрил предоставление Украине кредита в размере $5 млрд (3,6 млрд SDR) на 18 месяцев.
Коммерсантъ 17:29
Происшествия
Жириновский потребовал 12 лет колонии для Ефремова
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ДТП с актером Михаилом Ефремовым, в результате которого погиб водитель службы доставки Сергей Захаров.
РБК 20:37
Общество
Эксперт оценил сроки отказа от масочного режима в магазинах
Сохранят масочный режим в транспорте и магазинах.
Известия 21:44