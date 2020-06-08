Энергетика
Газета.RuЦена на нефть Brent превысила $43 за баррель
Рост мировых цены на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, по состоянию на 8.23 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась до $43,05 за баррель.
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Стоимость нефти марки WTI достигла 40 долларов за баррель впервые с 6 марта
Вечерняя Москвавчера в 19:48
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Всего же за два года работы в должности гендиректора Бурдину с помощью главбуха Ковалева, по версии следствия, удалось похитить путем растраты более 566 млн руб.
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Газета.Ru вчера в 15:38
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Сбербанк начал вести переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о снижении его доли в медиагруппе.
ТАСС вчера в 18:42
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В Чите военные медики начали прием пациентов в полевом госпитале
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Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы
Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
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Гюндоган: Сёюнджю – второй игрок АПЛ в этом сезоне после ван Дейка
Сёюнджю показал лучшую игру в Премьер-лиге в этом сезоне после ван Дейка.
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ГЛАС.RU 01:25
Происшествия
В США автомобиль въехал в протестующих
Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
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Муж Полины Гагариной прокомментировал слухи об их разводе
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ФАН вчера в 22:29
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За информацию о сокрытии налогов пенсионерами хорошо заплатят
Налоговые инспекторы начнут тщательнее проверять факты обращения граждан с информацией о неофициальной аренде квартир и помещений.
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Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США
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В России может появиться минимальная почасовая оплата труда
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АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva
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Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25