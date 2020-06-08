Энергетика
ВедомостиНефть марок Brent и WTI поднялась в цене выше $43 и $40 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Межконтинентальной бирже (ICЕ) в Лондоне поднялась выше отметки $43 за баррель. Американская нефть WTI выросла в цене выше $40. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Стоимость нефти марки WTI достигла 40 долларов за баррель впервые с 6 марта
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