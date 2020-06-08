Энергетика

ВедомостиВедомостиНефть марок Brent и WTI поднялась в цене выше $43 и $40 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Межконтинентальной бирже (ICЕ) в Лондоне поднялась выше отметки $43 за баррель. Американская нефть WTI выросла в цене выше $40. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Нефть дорожает, Brent преодолела рубеж в $43 за баррель

Росбалт02:59

Цена нефти марки WTI достигла $40

News.ruвчера в 19:33

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:29

Цены на нефть растут шестую неделю подряд

REGNUM03:13

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Газета.Ru02:08

Стоимость нефти марки WTI достигла 40 долларов за баррель впервые с 6 марта

Вечерняя Москвавчера в 19:48

Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $43 за баррель

Rambler News Service03:26
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Общество

Россия может возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля

Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор предложение по возобновлению полетов в 15 стран с 15 июля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:29
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Кино

«Это психически нездоровый маньяк, а не „голос поколения“»: резкий отзыв о фильме «Брат-2»

20-летний юбилей фильма «Брат-2» — кажется, особый повод для радости каждого второго жителя страны.
НГС55 вчера в 15:00
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Происшествия

Устроивший стрельбу по прохожим в Москве умер в больнице

Мужчина, устроивший стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненый при задержании, умер в больнице.
ТАСС 03:33
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Происшествия

В Петербурге неизвестные избили ребенка на детской площадке

РИА Новости 02:53
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Общество

Пропускную систему могут отменить в Москве после 14 июня

В СМИ стало известно о том, что с середины июня в столице могут снять ограничения, касающиеся передвижений по городу по цифровым пропускам.
Москва Online вчера в 05:02
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Шоу-бизнес

Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети

В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
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Происшествия

Неизвестный въехал в толпу протестующих в Сиэтле

Как пишет Seattle Times, мужчина на машине въехал в группу протестующих в Сиэтле (акции в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими).
РБК 02:38
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Общество

В Берлине арестован DJ Денис Казначеев

В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной отреагировал на слухи о разводе

По слухам, 42-летний фотограф съехал от певицы и появляется в общем доме только, чтобы повидаться с дочерью.
ТВ Центр 02:33
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Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
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Космос

SpaceX намерена запустить на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

Газета.Ru 05 июня в 06:42
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Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru вчера в 15:38
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Музыка

Лоза ответил на слова Киркорова о своей ненужности

Лоза заявил, что, несмотря на то, что сейчас Киркоров «весь в перьях» и очень раскручен, потом его песни будут петь другие артисты.
Телеканал 360° 03:22
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Происшествия

В реанимации Елизаветинской больницы пациент устроил поножовщину

Правоохранительные органы Калининского района Петербурга ведут проверку по факту конфликта, который в ночь на воскресенье, 7 июня, произошел между двумя пациентами на отделении реанимации.
Peterburg2.ru 02:55
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Здоровье

На тюменском заводе «Сибнефтемаш» выявлен очаг коронавируса

Тюмень, 8 июня 2020, 10:23 — REGNUM На тюменском заводе «Сибнефтемаш» выявлен очаг коронавируса.
REGNUM 03:23
Наука

Самое древнее и большое сооружение майя обнаружили

Мексиканские ученые обнаружили самое большое из ныне известных сооружений майя. Оно построено раньше, чем известные объекты древнего народа.
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Экономика

Минэкономики разработало законопроект о ГЧП

Минэкономики предполагает, что законопроект повысит привлекательность ГЧП и привлечет частные инвестиции.
Коммерсантъ 00:50
Общество

В России за сутки коронавирус выявили у 8985 человек

В 83 российских регионах за сутки зафиксировали 8985 случаев COVID-19, скончались 112 человек, выписались 3957, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:54
Культура

В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров

Что происходит 06 июня в 12:08
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
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Армия и оружие

На Украине рассказали о возможностях США для «удара» по Сибири

REGNUM 02:19
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Политика

Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

Совет директоров "Роснефти" на заседании 5 июня переизбрал Герхарда Шрёдера своим председателем.
ТАСС 02:48
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Футбол

Спортивный директор «Наполи» высказался о возможном трансфере Азмуна

Ранее говорилось, что интерес к Азмуну проявляет "Милан" и "Наполи". «Зенит» планирует выручить за своего игрока около 30 млн евро.
Vprognoze.ru 03:26
Хоккей

Валерий Брагин стал главным тренером сборной России по хоккею

Тренеры по физической подготовке: Александр Трошин, Юрий Жданов Тренер-методист – Ларс Юханссон С конца января 2020 года Брагин был старшим тренером сборной России.
Bobsoccer 05 июня в 02:09
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Единоборства

Макгрегор рассказал, почему решил завершить карьеру

Inc-news.ru вчера в 12:12
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Экономика

Выходцы из «Тинькофф» запустили в Германии конкурента Revolut

Сервис Vivid Money запущен в Германии в партнерстве с немецким SolarisBank, который предоставляет свою лицензированную платформу для онлайн-банкинга, и международной платежной системой Visa.
РБК 03:06
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
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Общество

В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

Более 70 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 39 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в пятницу оперативный штаб региона.
РИА Новости 05 июня в 04:09
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Общество

Путин на видео устроил разнос Потанину за ЧП в Норильске

Московский Комсомолец 05 июня в 08:09
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Пакьяо собирается баллотироваться на пост президента Филиппин

Легендарный боксер Мэнни Пакьяо хочет стать президентом Филиппин. Об этом заявил основатель компании Top Rank Promotions Боб Арум.
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