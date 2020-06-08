Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Межконтинентальной бирже (ICЕ) в Лондоне поднялась выше отметки $43 за баррель. Американская нефть WTI выросла в цене выше $40. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Нефть марок Brent и WTI поднялась в цене выше $43 и $40 за баррель

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