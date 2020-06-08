Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Рост мировых цен на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, по состоянию на 8.23 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась до $43,05 за баррель.
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Мировые цены на нефть растут

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Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

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Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $42 за баррель

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Стоимость нефти марки WTI достигла 40 долларов за баррель впервые с 6 марта

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Цены на нефть достигли $40 впервые с марта

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Цена нефти Brent превысила 43 доллара впервые с 6 марта

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Цена нефти Brent преодолела отметку в $41 впервые с начала марта

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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru вчера в 08:38
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На Украине рассказали о возможностях США для «удара» по Сибири

REGNUM 02:19
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Недвижимость

Без балкона не берут: эксперты рассказали, как коронавирус поменял отношение людей к жилью

Пандемия коронавируса не просто заперла большую часть населения страны в квартирах, но и заметно изменила предпочтения людей в жилищном вопросе.
НГС24 вчера в 23:00
Общество

Дмитрий Азаров сделал заявление по коронавирусу в Самарской области

В воскресенье, 7 июня, за пару минут до полуночи Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сделал срочное заявление по ситуации с коронавирусом в губернии.
ГТРК Самара 02:04
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Происшествия

В США автомобиль въехал в протестующих

Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
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Общество

В России провели более 12,7 миллиона тестов на коронавирус

В России специалисты провели более 12,7 миллиона тестов на выявление новой инфекции Covid-19.
Gazeta.SPb вчера в 03:00
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Гаджеты

OnePlus выпустят бюджетный «умный» телевизор

Компания OnePlus готовится к выпуску нового телевизора из категории «умные устройства».
NewInform 02:24
Общество

В России может появиться минимальная почасовая оплата труда

Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
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Шоу-бизнес

Пригожин в соцсети ответил на совет не позориться

News.ru вчера в 22:20
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Политика

Путин поручил создать базу генетических данных в России

Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Курчатовского института Александру Благову создать в России национальную базу генетических данных.
BFM.ru 06 июня в 03:13
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Шоу-бизнес

Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
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Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
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Здоровье

Препарат от изжоги назвали средством для лечения коронавируса

Прием препарата фамотидин, который применяется при изжоге, может влиять на улучшение результатов лечения пациентов с COVID-19.
BFM.ru 06 июня в 02:39
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Общество

Слушания по делу МН17 возобновляются в Нидерландах

После почти трехмесячного перерыва 8 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing на Украине в июле 2014 года.
Московский Комсомолец вчера в 18:01
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Экономика

Минэкономики разработало законопроект о ГЧП

Минэкономики предполагает, что законопроект повысит привлекательность ГЧП и привлечет частные инвестиции.
Коммерсантъ 00:50
Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru вчера в 15:38
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Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru вчера в 22:52
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Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
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Общество

Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов

Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
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Армия и оружие

Источник сообщил о подготовке к экспорту танков «Армата»

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, в России началась разработка экспортного варианта новейшего танка Т-14 «Армата».
Военное дело 05 июня в 03:56
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Общество

РБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group

Сбербанк начал вести переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о снижении его доли в медиагруппе.
ТАСС вчера в 18:42
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Культура

Рокер в сверкающем купальнике исполнил откровенный танец и поразил жюри телешоу

Piter.tv 02:14
Армия и оружие

Украина готовит наступление на Донбасс и стягивает туда войска

Тяжелая техника движется в сторону фронта по железной дороге, это подтверждают опубликованные Спецмониторинговой миссией ОБСЕ (СММ) на Украине данные.
RuNews24.ru 06 июня в 05:22
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Политика

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
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Здоровье

Врач назвала самый вредный для здоровья суп

Росбалт 06 июня в 09:23
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Общество

Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены, начиная с 9 июня, за исключением закрытой границы.
Российская газета 00:53
Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
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Общество

Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США

Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском вчера в 21:41
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Религия

Православные христиане отмечают день Святого Духа

РИА Новости вчера в 17:57
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