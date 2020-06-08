Энергетика
Газета.RuЦена на нефть Brent превысила $43 за баррель
Рост мировых цен на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, по состоянию на 8.23 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась до $43,05 за баррель.
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Гаджеты
Пользователи Xiaomi и Redmi заявили о «странном поведении» MIUI 12
Пользователи смартфонов Xiaomi и Redmi заявили, что в прошивке MIUI 12 замечены приложения, которые ведут себя крайне странно.
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Происшествия
Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
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Происшествия
Жириновский потребовал 12 лет колонии для Ефремова
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ДТП с актером Михаилом Ефремовым, в результате которого погиб водитель службы доставки Сергей Захаров.
РБК 20:37
Общество
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru 18:38
Общество
В США похоронили Джорджа Флойда
В техасском Хьюстоне закончилась церемония похорон афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук офицера полиции в Миннеаполисе.
Газета.Ru 16:51
Происшествия
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости 20:55
Общество
В Китае решили главную проблему Tesla
Крупнейший китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL), поставщик для американского автопроизводителя Tesla, заявил о разработке принципиально новых устройств, которые помогут решить главную проблему отрасли.
Lenta.ru 08:16
Экономика
ФНС России запустила сервис по проверке налоговых льгот
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, при помощи которого предприниматели смогут получить информацию о доступных им налоговых льготах.
Газета.Ru 15:25
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
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Роспотребнадзор сообщил о масочном режиме во всех регионах России
Во всех субъектах России сохраняется масочный режим, независимо от снятых ограничений, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».
Коммерсантъ 18:57
Здоровье
В Бурятии растёт число новых случаев заражения коронавирусом
«Из 79 новых случаев COVID-19: 19 чел. — прибывшие из регионов РФ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:47
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:25
Космос
Со следующим пакетом Starlink на орбиту выведут два других спутника
REGNUM 07 июня в 05:06
Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM 09:39
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь
Ruposters.ru 11:19
Общество
В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса
Ряд ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, отменен в Алтайском крае.
Известия 07 июня в 23:10
Кино
Появился трейлер третьей части «Невероятных приключений Билла и Теда»
Первые два фильма назывались "Невероятные приключения Билла и Теда" и "Новые приключения Билла и Теда" Звезды "Матрицы" рассказали о сценарии четвертой части.
Piter.tv 09:49
Футбол
Экс-капитан сборной Германии Лотар Маттеус: «Мы не являемся главными фаворитами Евро-2020. У Франции гораздо лучше состав»
Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус назвал основных фаворитов предстоящего Евро-2020.
Матч ТВ 21:10
Политика
Пекин отказывается участвовать в переговорах о разоружении с РФ и США
«Китай не намерен принимать участие в так называемых трехсторонних переговорах с Россией и США о разоружении», — подчеркнула дипломат, добавив, что Пекин уже неоднократно заявлял о своей позиции по этому вопросу.
REGNUM 04:27
Экономика
Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля
Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
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Космос
Телескоп Хаббл сфотографировал галактику NGC 2608
Наиболее родственными NGC 2608 являются галактики из серии снимков Глубокого поля Хаббла.
NewInform вчера в 10:23
Происшествия
МВД Дагестана назначило служебную проверку по факту инцидента в Манасе
Напомним, накануне, 9 июня, в селе Манас Карабудахкентского района Республики Дагестан местные жители в большом количестве собрались на федеральной трассе «Кавказ».
Замана 17:51
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как не перегреться в жару
Советы по профилактике перегрева дали в Роспотребнадзоре России.
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Российский сериал «Содержанки» покажут на британском телевидении
Российская газета 07:04
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Разработчик ремейка S.T.A.L.K.E.R. показал, как выглядели бы дождь и гроза на движке UE4
Чемпионат вчера в 13:57
Политика
Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18